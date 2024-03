Video: come risvegliare una Pantera dal letargo (dopo mezzo secolo)

Restaurare una De Tomaso Pantera del '72 può trasformarsi in una autentica missione. Come quella che affronta "Barn Find Hunter"

C'è chi, partendo alla ricerca di reperti storici su quattro ruote, passa in rassegna autosaloni, aste specializzate o collezioni di famosi e facoltosi appassionati. Poi c'è anche chi, pur animato dallo stesso scopo, segue piste assai più... strane. E si avventura alla ricerca del più classico ''ago nel pagliaio''. Ed è proprio il caso di colui al quale si deve il ritrovamento, lo scorso novembre, di uno dei primissimi esemplari di De Tomaso Pantera: se il tuo nome è Tom Cotter, ma ti fai chiamare Barn Find Hunter (letteralmente, cacciatore di fienili), un motivo ci sarà. Ed è proprio da qualche parte all'interno di un'enorme fattoria della Carolina del Nord, che la preziosa Pantera del '72 venne scovata da Tom e suo figlio Brian, protagonisti della web series Barn Find Hunter di Hagerty Media. Alcuni di voi, a proposito del curioso episodio, forse appresero già allora. Bene, perché vanno in onda i ''sequel''. Cioè il processo di restauro vero e proprio. La puntata del ritrovamento, intanto, è questa: clicca Play qui sotto.

L'APPARENZA INGANNA Delle ottime condizioni e dalla conservazione delle parti originali della Granturismo modenese anni Settanta, Tom e Brian rimasero proprio stupiti. Dopotutto, prima di venire abbandonata in una stalla per i successivi 45 anni, l'auto era rimasta in funzione giusto 5 o 6 anni. Tuttavia, dopo una lunga serie di acrobazie e scossoni per liberare la Pantera dal proprio nascondiglio, Tom e Davin Reckow del programma Redline Rebuild di Hagerty scoprirono ben presto che il veicolo, per ritornare in forma, richiedeva molto più lavoro del previsto. Diagnosi: il motore, un Ford 351 Cleveland V8 di 5.763 cc, era grippato (vedi, sotto, la puntata).

CRIO-TERAPIA Uscito solo alcuni giorni fa, il nuovo capitolo dell'avvincente ''reality'' vede dunque Davin impegnato a rimettere in sesto il massiccio ottovù Ford, mentre Tom cerca un modo per pulire il vano motore e il sottoscocca di una Pantera così anziana, ma ancora così affascinante. Poiché Tom vuole a tutti i costi preservare la finitura originale del veicolo, ha bisogno di una tecnica di pulizia non abrasiva: la crio-sabbiatura sembra essere una soluzione. Tecnologia relativamente nuova, ma già piuttosto comune in settori come la produzione alimentare, in estrema sintesi la crio-sabbiatura prevede l'inserimento di pellet di ghiaccio secco (cioè anidride carbonica allo stato solido) in una macchina pressurizzata e lo spargimento del prodotto sulla superficie da trattare. La reazione chimica della sublimazione della CO2 rimuove le particelle di sporco senza danneggiare il materiale superficiale sottostante: dei risultati, Tom sembra entusiasta.

WORK IN PROGRESS Crio-sabbati vano motore e sottoscocca, Tom dà un'occhiata al cambio (un manuale a 5 marce): eh già, 50 anni di polvere e sporcizia richiedono l'intervento di un detergente di quelli tosti. Dal cambio, all'abitacolo, anch'esso pulito a fondo con il crioblaster sin negli angoli più nascosti. Il restauro procede, una sfida alla volta, una componente alla volta. E più si aggiungono puntate, più la mission si fa avvincente. A lavori ultimati, confrontare la Pantera prima e dopo il trattamento di recupero sarà probabilmente una piacevole sorpresa. Lasciamo che i nostri eroi lavorino in pace: torneremo presto a trovarli.

Mission Impossible: resuscitare una Pantera del '72 (Foto: Hagerty / YouTube)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/03/2024