De Tomaso è stata di parola, la P72 diventa realtà nel 2024

Della De Tomaso P72 ne abbiamo già sentito parlare un po’ di volte. Una supercar “alla vecchia maniera”, per intenderci, con un bel motorone V8 turbo-benzina dietro la schiena del pilota e niente elettricità a filtrare le badilate di cavalli – circa 700 – scaricati sull’asse posteriore. Ebbene, dopo qualche anno di gestazione e con alcuni aggiornamenti al progetto iniziale, la De Tomaso P72 entrerà finalmente in produzione nella seconda metà del 2024. La Casa italiana ha confermato la notizia su Instagram, annunciando che è previsto il primo esemplare da consegnare entro la fine dell’anno

PARTNERSHIP DI PRESTIGIO La P72 sarà prodotta con l'aiuto della società di ingegneria HWA, già coinvolta nello sviluppo e nella produzione di un altro gioiello, la Intensa Emozione di Apollo Automobili. Apollo è un marchio ''gemello'' del rinato De Tomaso, quindi la notizia della partnership non sorprende affatto. Ricordiamo che la De Tomaso P72 è stata originariamente introdotta nel 2019, con una carrozzeria ispirata alle auto degli anni '60, una monoscocca in fibra di carbonio ereditata proprio dall'Apollo Intensa Emozione. Nelle fasi inziali del progetto era previsto un motore V12 aspirato montato centralmente, ma questa unità, come accennato, non arriverà sul modello di produzione, poiché è stata sostituita con un V8 sovralimentato Ford.

De Tomaso P72: in arrivo la supercar con motore V8 turbo-benzina con 700 CVEDIZIONE LIMITATA SI, NO, FORSE… Inizialmente, De Tomaso aveva annunciato una produzione ridotta a 72 unità per la sua supercar, con un prezzo di partenza di circa 750.000 euro. Tuttavia, non è chiaro se questi numeri siano cambiati nel processo di sviluppo del progetto e non sappiamo quante unità della supercar siano ancora disponibili per l’ordine. Nel 2022, De Tomaso ha svelato anche la P900, che è essenzialmente la versione track only della P72 in un numero ancora più limitato di soli 18 unità e un prezzo di circa 2,8 milioni di euro. Tuttavia, resta da vedere se la P900 entrerà davvero in produzione dopo la P72 standard.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/01/2024