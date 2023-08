BAC presenta una nuova supercar alla Monterey Car Week

Il costruttore britannico svela al The Quail il suo ultimo (misterioso) gioiellino che promette performance di tutto rispetto

Briggs Automotive Company (BAC), Casa automobilistica britannica fondata nel 2009, presenterà una nuova supercar monoposto alla Monterey Car Week 2023. Il nuovo bolide ad alte prestazioni, farà il suo debutto ufficiale giovedì 17 agosto presso la ''House of BAC'' nel cuore della Carmel Valley, in California (qui nuova Lamborghini alla Monterey Car Week).

BAC Mono: la prima supercar del costruttore britannico

COINVOLGENTE Progettata per offrire un'esperienza coinvolgente, la nuova supercar BAC mantiene inalterato il carattere sportivo e adrenalinico, che contraddistingue i modelli di Briggs Automotive. Il risultato è una supersportiva omologata per la strada con sensazionali livelli di potenza, agilità e maneggevolezza. La presenza di BAC alla Monterey Car Week di quest'anno segna il debutto del marchio al leggendario raduno automobilistico, rafforzando la percezione globale di brand ad alte prestazioni e ultra-lusso.

AL COMPLETO La House of BAC, nel cuore della Carmel Valley, è sostanzialmente un ranch curato che incarna la natura dinamica, elettrizzante e lussuosa del marchio UK. Oltre a vantare un vasto e rinomato vigneto, il ranch è a due passi dalla location dove si svolge The Quail, l’evento più glamour della Monterey Car Week (qui Pininfarina alla Monterey Car Week). Alla House of BAC saranno presenti i fondatori Neill e Ian Briggs, rispettivamente Capo dello sviluppo del prodotto e Responsabile del design e il Presidente esecutivo Mike Flewitt.

10/08/2023