Pinifarina PURA Vision: la concept del futuro alla Monterey Car Week 23

PURA Vision di Automobili Pininfarina è la nuova concept car dell’atelier torinese pensata per rivoluzionare il concetto di lusso elettrico. Il prototipo farà il suo debutto ufficiale in occasione della Monterey Car Week 2023. PURA Vision si presenta con forme da elegante SUV Coupé, utilizzando soluzioni di design riprese dall'hypercar Battista (qui il video del record). Le forme sono semplici e armoniose, con soluzione tecnologiche all’avanguardia, come le luci principali in nanofibra costituite da fasci luminosi con uno spessore inferiore al millimetro.

Pininfarina PURA Vision: posteriore

ELETTRICA LUXURY La colorazione Bianco Sestriere Gloss White si sposa con elementi in fibra di carbonio a vista. I suoi cerchi in lega da 23 pollici sono davvero mastodontici e si abbinano a pneumatici specifici con striscia bianca in stile retrò. Sul tetto panoramico, l’illuminazione a LED collega idealmente il parabrezza con il lunotto. I designer di Pininfarina hanno optato per porte con apertura ad ali di gabbiano, ribattezzate ''Lounge Door''. Queste porte, combinate con la struttura priva di montanti garantiscono spazio e facilità d’accesso in abitacolo. All’interno i sedili anteriori sono piuttosto ribassati. Davanti al volante si trova un grande quadro strumenti digitale, mentre più a destra è posizionato il manettino per la selezione delle marce. Il cruscotto poi curva, unendosi perfettamente ai pannelli porta rivestiti in pelle bianca e fibra di carbonio. Elemento distintivo dell'abitacolo è il tessuto impiegato sulla consolle centrale, sulla parte superiore degli schienali e sul rivestimento del padiglione, realizzato con il 30% di lana Nativa e il 70% di poliestere riciclato.

Pininfarina PURA Vision: interni

UN NUOVO CAPITOLO ''Pinifarina PURA Vision è il ponte che unisce il presente a un nuovo radioso capitolo della storia di Automobili Pininfarina. Nel nostro quinto anno, abbiamo già celebrato il patrimonio aziendale con l'introduzione della Battista Edizione Nino Farina. PURA Vision prevede un futuro entusiasmante e mostra cosa si può ottenere se applichiamo i principi di progettazione dando libero sfogo all’immaginazione'', ha dichiarato Paolo Dellachà, Amministratore delegato di Automobili Pininfarina.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/08/2023