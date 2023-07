Pininfarina Edizione Nino Farina: l'atelier torinese celebra il primo campione di F1 (Video)

Se la Pininfarina Battista è un’automobile dai contenuti straordinari, per l’atelier torinese la sfida è quella di alzare ancora l’asticella e per questo ha preparato una sorpresa eccezionale per tutti i suoi facoltosi estimatori. Infatti, la hypercar elettrica da quasi 2.000 CV made in Italy sarà disponibile anche in una variante a tiratura super limitata di appena cinque esemplari. Si chiama Battista Edizione Nino Farina e celebra la vita e la carriera del primo campione del mondo di F1 Giuseppe 'Nino' ​​Farina. La macchina farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed ​​il prossimo fine settimana, una delle occasioni più prestigiose per sfilare sul tappeto rosso. Ciascuno dei cinque pezzi della Battista Edizione Nino Farina celebra una delle cinque pietre miliari nella vita del pilota, che includono la sua data e luogo di nascita, la sua prima pole position e vittoria in gara in F1 al Gran Premio di Gran Bretagna del 1950, la sua seconda vittoria nel 1950 al Gran Premio di Svizzera, la sua terza e ultima vittoria nel 1950 al Gran Premio d'Italia, e la sua vittoria nel campionato del mondo di F1 del 1950. Guardiamo insieme il video, che celebra questo gioiello su quattro ruote con numeri da funambolo in pista.

COLORI SPECIALI ED EVOCATIVI La carrozzeria dell'ultima creazione di Pininfarina è colorata con una speciale tonalità di rosso soprannominata Rosso Nino che rende omaggio alle auto con cui Nino Farina ha corso. L’auto adotta anche una livrea speciale sulla parte inferiore della scocca rifinita in Bianco Sestriere e Iconica Blu, compresa una finitura lungo gli specchietti retrovisori e sulla parte inferiore dell'ala posteriore. La Battista Edizione Nino Farina ha anche il numero 01 sulla fiancata posteriore in Bianco Sestriere. Il costruttore ha inoltre dotato la sua hypercar del Furiosa Pack che comprende uno splitter anteriore in fibra di carbonio più pronunciato, minigonne laterali e diffusore posteriore e ha aggiunto accenti Bianco Sestriere e fibra di carbonio nera a vista. Altri elementi attraenti della macchina includono il tetto nero, l'Exterior Jewellery Pack rifinito in alluminio spazzolato, le pinze dei freni nere e i nuovi cerchi in lega forgiati a dieci razze con finitura Satin Gold. Il marchio italiano ha persino inciso ''Nino Farina'' nei fari.

Pininfarina Battista Edizione Nino Farina: l'hypercar elettrica fatta in soli cinque esemplariINTERNI RIFINITI SU MISURA I tocchi speciali continuano nell'abitacolo con un tema bicolore in cui il sedile del conducente è rifinito in pelle sostenibile nera e il sedile del passeggero è avvolto in Alcantara beige e nera. Le sedute hanno anche poggiatesta integrati e l'auto sfoggia cinture di sicurezza Iconica Blu, cuciture a contrasto beige e rosse, la tacca a ore 12 sul volante e una piastra del telaio anodizzata nera.

Pininfarina Battista Edizione Nino Farina: interni esclusivi con finiture pregiateQUATTRO UNITÀ EV PER QUASI 2.000 CV Non sono state apportate modifiche al gruppo propulsore dell'auto, il che significa che continua a sfoggiare quattro motori elettrici che si combinano per produrre 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, consentendo uno sprint da 0 a 100 km/h di 1,86 secondi e una velocità massima di 350 km/h.

Pininfarina Battista Edizione Nino Farina: accelerazione 0-100 di 1,86 secondiCOSA NE PENSA IL MANAGER “La Battista Edizione Nino Farina rappresenta la visione del nostro talentuoso team di progettazione, rendendo un tributo evocativo a una leggenda indiscussa della famiglia Pininfarina e al suo patrimonio”, ha dichiarato Paolo Dellachà, amministratore delegato di Automobili Pininfarina. “Una storia mai raccontata sullo spirito e il coraggio di un uomo guidato da una passione per le corse come nessun altro”. La factory italiana non si è sbilanciata sul prezzo di questa perla rara dell’automobilismo a energia elettrica, ma siamo sicuri che le cinque auto troveranno presto un proprietario ovunque nel mondo e… costi quel che costi!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/07/2023