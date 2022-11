Vmoto e Pininfarina, a EICMA 2022 il primo prototipo: che astronave!

In fiera il primo frutto della collaborazione tra la casa australiana e lo studio italiano: un concept elettrico che lavora sull’aerodinamica

Più che un mezzo destinato a circolare sulle nostre strade, quello presentato a EICMA 2022 da Vmoto e Pininfarina è un manifesto programmatico, il primo passo verso la realizzazione di un’idea originale, che punta a rivoluzionare la mobilità urbana. Come? Concentrandosi sulla riduzione della resistenza aerodinamica, senza dimenticare l’importanza dell’elettronica, della componentistica delle batterie, del motore e del contenimento dei pesi. Con questo obiettivo, a Pininfarina è toccato il non facile compito di combinare bellezza ed eleganza con un percorso ottimale dei flussi dell’aria, che si occupano anche di tenere sotto controllo la temperatura d’esercizio del prototipo, a tutto vantaggio della batteria (e dell’autonomia complessiva).

Vmoto e Pininfarina a EICMA 2022: ecco il prototipo

FORME SCOLPITE DAL VENTO Lo stile davvero unico, quasi da astronave uscita da un film di fantascienza, nasce da uno studio condotto nella galleria del vento di proprietà dello studio Pininfarina. Il richiamo a Vmoto è nella firma luminosa anteriore, mentre la parte posteriore della carrozzeria nasconde una seconda batteria aggiuntiva, aumentando così l’autonomia del mezzo. E le ruote? Ah boh: dovrebbero essere sotto l’enorme carenatura, ma chi può dirlo? Certo, occhio alle buche e ai dislivelli nel terreno!

VEDI ANCHE

Vmoto e Pininfarina a EICMA 2022: visuale posteriore del prototipo

LE DICHIARAZIONI “Migliorare continuamente le performance dei nostri prodotti per favorire la transizione dalla mobilità tradizionale a quella elettrica è la nostra priorità” ha commentato Graziano Milone, President Strategy e Business Development e CMO Vmoto. “L’esigenza di introdurre nuovi concetti di aerodinamica al servizio e supporto delle tecnologie già in uso è una scelta obbligata per raggiungere il massimo della performance”. “In Vmoto abbiamo trovato un partner capace di comprendere al meglio le potenzialità della combinazione tra design e innovazione, con un’attenzione particolare e originale alla ricerca aerodinamica” afferma Giuseppe Bonollo, SVP Sales & Marketing di Pininfarina. “Abbiamo insieme lavorato ad un concept che ha l’ambizione di innovare la mobilità elettrica su due ruote”.

Vmoto e Pininfarina a EICMA 2022: il concept disegnato dalla galleria del vento

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2022