De Tomaso P900: il cuore della hypercar sarà un V12, ce lo dicono i teaser

UNA NUOVA HYPERCAR STA PER NASCERE La De Tomaso P900 prende sempre più forma e gli ultimi teaser mostrano di più sul design, ma soprattutto ci danno indicazioni precise sul motore che equipaggerà questa hypercar. Infatti, oggi abbiano la conferma che l’auto sarà equipaggiata con un poderoso V12 montato in posizione centrale e la notizia, anticipata dalle immagini, è importante. Infatti, fino a ora gli hashtag che accompagnavano le news sulla macchina erano V8, V10 e V12, lasciando il dubbio sul frazionamento del motore. L'ultima serie di immagini condivise dell'azienda mostrano, invece, i progetti per un motore a dodici cilindri e rivelano qualcosa in più della sensuale carrozzeria della hypercar. Il post ha confermato che la nuova arrivata si chiamerà P900.

De Tomaso P900: la hypercar vista dall'alto con il cofano motore in fibra di carbonio

QUALE CILINDRATA PER IL V12? La confusione sulla cilindrata deriva dal fatto che due progetti nel post fanno riferimento a due diverse soluzioni. In entrambi viene menzionato un V12 a 60 gradi, ma mentre uno indica una cubatura di 4.785 cc, un altro suggerisce un incremento fino a 5.000 cc. Tuttavia, i tag V8 e V10 rimangono ancora nel post. Tutto per un abile depistaggio? Lo sapremo fra poco.

De Tomaso P900: niente V8 o V10, ma in posizione centrale troverà posto un V12UNO STILE FUTURISTICO ED EVOCATIVO Lato design, i teaser precedenti ci hanno mostrato sofisticati dettagli dell'auto, invece l'ultima serie di immagini dà un'idea migliore di come sarà l'auto. La parte posteriore evoca le auto da corsa di Le Mans, ma anche concept car futuristiche, grazie ai sensuali pannelli laterali posteriori, che chiudono nel cofano motore. Tutta la carrozzeria è in fibra di carbonio intrecciata a vista. I due fanali posteriori rotondi incorporati in questo design tanto originale ed esclusivo ricordano i propulsori a reazione, mentre un elemento curvilineo integra strisce luminose a LED - presumibilmente luci di stop - e scorre senza soluzione di continuità in un'ala posteriore a due elementi con apertura superiore. La scritta De Tomaso è ben visibile e affiancata da un paio di possenti tubi di scarico.

De Tomaso P900: l'esclusivo design della coda con fari full LED ISPIRATA ALLA P72 Il motore sarà celato da una copertura in fibra di carbonio dotata di sei fori di ventilazione. Nel complesso, c'è una somiglianza con l’attuale P72 e qualche accenno alla Lotus Evija nella parte posteriore. La carrozzeria in fibra di carbonio color viola ha un aspetto decisamente futuristico e dovrebbe contribuire a contenere il peso della P900. Per ridurre i costi, ma anche per sfruttare un impianto collaudato, non ci stupiremmo se De Tomaso mantenesse il telaio monoscocca in fibra di carbonio derivato dalla Apollo Intensa Emozione. Questa scelta sembra confermata da uno degli hashtag nel post #GermanEngineering e sappiamo che Apollo Automobil ha sede a Denkendorf, in Germania. Il telaio è alla base della già citata P72, tuttavia, se De Tomaso lo dovesse utilizzare per la P900, è ipotizzabile una profonda revisione della struttura per adattarlo alle diverse caratteristiche della macchina. La P72 è limitata a soli 72 esemplari a un prezzo base di un milione di dollari. Resta da vedere se la P900 sarà altrettanto esclusiva. Lo sapremo il 29 novembre, quando De Tomaso svelerà la rivale di un’altra hypercar come la Pagani Utopia, altra perla di rara esclusività costruita in Italia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/11/2022