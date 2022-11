Nuova De Tomaso P900, nomen omen. Potente, leggera, ecologica

Quando la scheda tecnica coincide con il nome stesso. 900 come soglia di potenza espressa in cavalli vapore, 900 come il peso a secco. Fai presto a calcolare l'equazione peso/potenza. Dopo i teaser degli scorsi giorni, ecco le prime foto e informazioni: De Tomaso P900 una drammatica hypercar V12 da 2,87 milioni di euro e prestazioni - in attesa dei dati ufficiali - da rabbrividire. Solo 18 unità, solo pista.

CARBON NEUTRAL Ispirata ai disegni originali di Alejandro De Tomaso, che negli anni '60 sognava di creare il proprio personale 12 cilindri, De Tomaso P900 combina dunque un nuovo telaio a vasca in fibra di carbonio con un V12 aspirato. Non si tratta, tuttavia, dello stesso V12 visto sulla P72 nel 2019, bensì piuttosto di un motore completamente nuovo progettato appositamente dalla società di ingegneria tedesca - e partner De Tomaso - Capricorn. Consiste in un V12 a 60°, con cilindrata di 6,2 litri, che raggiunge i 12.300 giri/min. Funziona a carburanti sintetici, candidandosi al titolo di V12 più ''green'' su piazza. Combinato con un cambio sequenziale Xtrac, dà vita a un powertrain che pesa solo 220 kg: sostiene De Tomaso sia anche il V12 più leggero e corto mai prodotto.

WIND TUNNEL La funzione aerodinamica è assolta da un'ala posteriore attiva con funzionalità DRS e da una certosina gestione dei flussi al sottoscocca, tutto quanto convalidato in una galleria del vento specifica per la F1 (che si ritiene sia l'ex struttura della Toyota F1).

MOTORE DI CORTESIA Anche se i primi esemplari saranno pronti nell'estate del 2023, lo sviluppo del gruppo propulsore richiederà più tempo e non dovrebbe essere completamente firmato prima della fine del 2024. Pertanto, se alcuni dei 18 acquirenti non potessero aspettare così a lungo, nel frattempo De Tomaso offre una soluzione di propulsione provvisoria, un V10 di origine Judd rielaborato. Gli acquirenti della P900 possono anche scegliere di aderire a ''De Tomaso Competizione'', un club di piloti che organizzerà corsi specifici in circuito. Benvenuta in società.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/11/2022