Ares Modena Panther Evo: omaggio alla mitica De Tomaso Pantera

Un bolide in stile retrò ma con un potente motore V10 Lamborghini per raccogliere l'eredità della De Tomaso Pantera

Panther Evo di Ares Modena ricalca il fascino della mitica De Tomaso Pantera degli anni ’70. Per reinterpretare e perfezionare quest’auto in chiave moderna, Ares Modena ha dotato la Panther Evo di tecnologie all’avanguardia, creando una sportiva che richiama con orgoglio l’epoca d’oro del design automobilistico sportivo, ma con prestazioni da moderna supercar (qui nuova De Tomaso P900).

Ares Modena Panther Evo: il posteriore

OMAGGIO La Panther Evo si presenta con un look davvero molto originale. Il frontale picchia dritto verso terra regalando all’auto uno sguardo aggressivo. I fari a scomparsa sono un omaggio piuttosto chiaro alle supercar del passato, con le luci diurne posizionate quasi rasoterra che contribuiscono a rendere la parte anteriore ancor più interessante. Appariscente poi il vano motore, con una copertura che sembra quasi sprofondare all’interno della carrozzeria. ''Questa vettura è un autentico capolavoro di design automobilistico, di ispirazione vintage ma con una tecnologia all’avanguardia e prestazioni ineguagliabili. Gli anni ‘70 hanno prodotto alcune fra le auto sportive più iconiche ed evocative e noi intendiamo riaccendere la passione per quell’epoca adeguandola però all’ingegneria moderna, per creare una vettura davvero eccezionale e senza rivali'', ha commentato Gianluca Cordua, Responsabile della Progettazione di Ares Modena.

Ares Modena Panther Evo: laterale

MOTORE LAMBORGHINI Il motore è un V10 da 5,2 litri di derivazione Lamborghini messo a punto da Ares Modena che eroga 650 CV per 600 Nm di coppia. L’auto scatta così da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, raggiungendo una velocità massima di 325 km/h. Il cambio DCT si avvale di un particolare selettore H e dei paddle al volante. Tre le modalità di guida selezionabili: Strada, Sport e Corsa. A completare il quadro ci pensano poi terminali di scarico X-pipes realizzati su misura in acciaio inossidabile e con comando a valvola. Le migliorie apportate all’aerodinamica costituiscono una reinterpretazione hi-tech di quelle della De Tomaso, seppur in continuità e sintonia con l’originale (qui De Tomaso P72). Gli scarichi, gli spoiler e le prese d’aria della Panther Evo sono componenti essenziali che raffreddano il motore posteriore e ne aumentano l’efficienza nonché la stabilità dell'auto su strada.

Ares Modena Panther Evo: interni

INTERNI PREGIATI All’interno Nappa, Alcantara e fibra di carbonio rubano la scena e ricalcano con orgoglio i rivestimenti iconici di De Tomaso. I sedili poi sono in pelle a coste e fibra di carbonio e possono essere personalizzati intervenendo su colori, materiali, fino alla forma e al modello della seduta. Ogni Panther Evo viene creata insieme al cliente ed è unica ed esclusiva. ''Panther Evo è un progetto che sognavo sin da bambino. La Ares Modena Panther Evo è il mix perfetto di fascino e carisma old school. L’auto rappresenta una delle pietre miliari per l’azienda che continua ad espandere il proprio portafoglio prodotto'', spiega Dany Bahar, co-Fondatore e CEO di Ares Modena.