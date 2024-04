Il cambio manuale? Lo voglio anche nella biro! Video

Quando il fai-da-te incontra la passione per i motori e una sana vena di follia nascono capolavori come quello che potete vedere nel video qui sotto: una penna a sfera autocostruita, dotata di cambio manuale e persino di pedale della frizione per poter cambiare le marce - pardòn - i colori. Complimenti all'artigiano!

SCELTA OBBLIGATA Probabilmente l'aspetto più cool di tutta l'opera è che la minuscola leva del cambio scorre in una griglia metallica come sulle Ferrari e Lamborghini di qualche anno fa, con un bel pomello rotondo lucidato che è anch'esso un'omaggio alle supercar del recente passato. Dubito che a qualcuno verrà mai in mente di costruire una penna con il cambio automatico o a doppia frizione: non avrebbe lo stesso fascino.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/04/2024