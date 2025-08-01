Il video del pickup che va al contrario e che manda in crisi la polizia

La "rivoluzionaria" idea di uno YouTuber: coda come muso e viceversa. Ma è legale? In video, ecco come reagiscono due agenti

È ora di cambiare prospettiva, deve aver pensato tale Westen Champlin, intraprendente texano taglia XXL che ad elaborare un pickup RAM 2500 come farebbe un cristiano qualsiasi, non ci trovava più nulla di speciale.

E allora vai di... testacoda. No, cosa hai capito? Niente acrobazie. Il frontale come coda, il retrotreno come muso.

Retromarcia? No, reverse pickup (snapgrab: Westen Champlin / YouTube)

Il risultato è quello che si può apprezzare in questo video che dura mezzora, ma è mezzora di risate. Quelle del geniale Westen e - ve lo possiamo assicurare - anche le vostre (se avete il senso dell'umorismo).

Ruotare di 180° un truck non è per nulla impresa semplice. Westin e il suo team hanno sia invertito tutta la cabina (sedili, sterzo, freni, pedaliera, tutto), sia spostato il propulsore nel cassone del pickup (che così resta un'auto a motore anteriore, no?).

(snapgrab: Westen Champlin / YouTube)

Alt! Polizia

Pronti, partenza, via. E dopo 200 metri di passeggio in falsa retromarcia, puntualmente una pattuglia della polizia chiede al nostro YouTuber spiegazioni. Ciò che è divertente, è che le spiegazioni i poliziotti le ricevono in tutta serenità.

Champlin rassicura gli agenti che il suo ''reverse pickup'' dispone di fari funzionanti, indicatori di direzione funzionanti, assicurazione funzionante, insomma che è completamente a norma.

Un po' perplessi e un po' (di più) emozionati, ai cops non resta che scattare una foto ricordo.

(snapgrab: Westen Champlin / YouTube)

Secondo Westen, guidare un pickup al contrario è più piacevole che guidare un pickup ''diritto''.

Ma ci pensi a incontrarlo dal vivo, che cortocircuito? Altro che incrociare la solita hypercar...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/08/2025