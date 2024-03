Ram TRX Final Edition, il monster truck è anche in Italia. Ecco dove

Cosa c'è di più americano di un pick-up con motore V8? La risposta, probabilmente, è niente. Oppure, è Ram 1500 TRX, che con la esplicita ''Final Edition'' saluta - sì, per sempre - la produzione di serie (spazio all'elettrico). Con soli 4.000 esemplari prodotti, segna la fine di un'epoca per questo veicolo potente e desiderato, la cui produzione si è interrotta nel 2023. Non essendo però direttamente importato in Italia, l'unica soluzione per averne uno è affidarsi a importatori esterni. Come Fioravanti Motors, specialista rodigino di muscle car e truck made in USA, nonché distributore e importatore per l'Italia di marchi ''esotici'' come GMC, Shelby, Lincoln. E Ram. Proprio presso i locali Fioravanti Motors ha preso residenza temporanea il primissimo esemplare di Ram TRX Final Edition importato in Europa. Eccolo in posa per le ''foto segnaletiche'' di rito.

Ram 1500 trx final edition: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi

V8 ALL'ESTREMO Il cuore del TRX Final Edition rimane il potente motore 6.2 litri V8, che eroga 712 CV e 881 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Con trazione integrale, ovviamente. Le prestazioni sono da supersportiva: la velocità massima è di 190 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. Ricordiamo che stiamo pur sempre parlando di un pick-up con capacità di traino pari a 3,5 tonnellate. Per i guidatori più esigenti, il Ram TRX Final Edition offre anche la possibilità di selezionare diverse modalità di guida in base alle proprie preferenze e necessità.

Ram 1500 trx final edition: gli interni sono sportivi e lussuosi

QUASI LUSSUOSO Oltre alla potenza straordinaria, il Ram TRX si presenta con una serie di dettagli esclusivi, che catturano l'attenzione e rivolgono il proprio sguardo quasi al mondo del...lusso. I cerchi in lega, adornati da finiture Satin Titanium, si abbinano perfettamente alla maestosità del veicolo, mentre il badge ''6.2 Supercharged'' è stato rivisto appositamente per questa versione. All'interno, l'esclusività continua con cuciture Patina sul cruscotto e sui sedili, mentre il logo della Final Edition è presente sia sulla placca del bracciolo centrale, sia su grafiche digitali nel quadro strumenti. La presenza di materiali pregiati come fibra di carbonio e Alcantara completa l'ambiente lussuoso, ma sportivo. L'equipaggiamento di serie comprende un sistema audio Harman Kardon con 19 altoparlanti, head-up display, specchietto retrovisore digitale e sedili riscaldabili e ventilabili. Per quanto riguarda la sicurezza, il Ram TRX Final Edition è dotato di frenata d'emergenza, cruise control adattativo, mantenimento di corsia e Park Sense. Il prezzo per un esemplare di importazione non è noto: negli USA, ammonta a 119.620 dollari (pari a circa 110.000 euro). Mostruoso, come d'altronde il Ram TRX.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 13/03/2024