Tu sai come si usa un deodorante auto... vero? Il reel "tutorial" è virale

Per caso anche tu commetti lo stesso errore con la confezione? Su TikTok spopola una "guida" rapida ai profumatori per abitacolo

Non darei mai per scontato l'ovvio. Non dare mai per scontato che chi acquista un deodorante auto legga le istruzioni.

C'è un tizio dalla California che si fa chiamare Sidney Raz e che sui social media ammucchia milioni di follower. Il suo merito è quello di dispensare consigli di vita e trucchetti che avrebbe voluto conoscere da giovane.

Consigli semplici semplici. Tipo perdere 5 secondi della propria vita a studiare il complesso meccanismo che consente a un alberello profumato di diffondere una determinata fragranza all'interno dell'abitacolo, senza intossicare i passeggeri non appena questi aprono la portiera per prendere posto.

Come non soffocare con un deodorante auto (Snapgrab: TikTok / Sidney Raz)

Indubbiamente, il contenuto registra milioni di visualizzazioni anche grazie alla milionaria base di iscritti che il nostro tiktoker ha collezionato un video dopo l'altro. Ma è l'engagement, cioè la quota di commenti, di condivisioni e altri gesti di approvazione, a mostrare quanto, di un ''tutorial'' sull'uso corretto di un profumatore per interni auto, ci fosse domanda di mercato.

Quindi: se anche tu dal video scopri che per tutti questi anni hai fatto degli arbre magique o gadget simili un uso improprio, non ti devi affatto vergognare. Perché sei in ottima compagnia. Guarda e - meglio tardi, che mai - impara!

PS: l'uso corretto, è quello di aprire la confezione progressivamente, e non completamente al primo impiego (ma tu pensa adesso che ci tocca scrivere).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2025