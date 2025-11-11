Fuoristrada

Wrangler Gran Sorpresa? Jeep e un countdown misterioso

Avatar di Lorenzo Centenari, il 11/11/25

2 ore fa - Jeep paracaduta un'edizione limitata del suo fuoristrada icona. Forse

Jeep paracaduta un'edizione limitata del suo fuoristrada icona. O no? Lo scopriamo il 12 novembre alle 18 ora italiana

Se c'è un marchio che sa come catturare l'attenzione, quel marchio si chiama Jeep e noi siamo sempre tra i primi ad abboccare (e con grande piacere!). 

Navigando in rete un po' a casaccio come ogni mattina, scopri che la homepage del sito web Jeep USA apre con un criptico video teaser: casse militari in legno vengono lanciate a terra col paracadute, mentre un conto alla rovescia annuncia ''qualcosa di grosso'' in avvicinamento.

Cos'è cos'è cos'è?

Screenshot: www.jeep.com

Si procede per esclusione. Jeep Grand Cherokee 2026 è stata presentata di recente, fuori una. Anche Cherokee 2026, così come Grand Wagoneer 2026, sono modelli senza più segreti.

Dici che si tratta di Recon, il fuoristrada elettrico (forse non solo elettrico) erede di Wrangler? Non è una cattiva idea, ma a noi sembra un po' presto per una premiere.

Ingrandisci lo screenshot: quelle casse sono decorate con il logo Jeep Performance Parts. Che è questo.
 
Il logo di Jeep Performance Parts (fonte: CarScoops)
 
Il cerchio si restringe: nelle casse c'è una Wrangler (o Gladiator) più estrema del solito.
 
La conferma che è la strada giusta ce la offre CarScoops, che scopre che cliccando sulla landing page del minisito Jeep Wrangler 2026, ti imbatti nello stesso video teaser.
 
Per sciogliere ogni riserva, non ci resta che aspettare il 12 novembre alle 18.00 in punto, ora italiana.
 
Nuova Jeep Wrangler Rubicon 392? Wrangler 4xe (ibrida plug-in)?

Ma la vera domanda, ahimé, è un'altra: la Jeep Wrangler del mistero arriverà in Italia o, più probabilmente (sigh), no?

Questa è Jeep Wrangler 4xe Willys '41

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/11/2025
