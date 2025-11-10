Pickup

Sotto sotto, questo "truck" è una Jeep Compass col cassone

10/11/25

Se vuoi fa' l'americano (senza esagerare), butta un occhio a RAM Rampage, pickup "compatto" che è come una Compass più... estroversa

Prego, fare posto ad un nuovo segmento, quello degli urban pickup.

Si scherza, eh, visto che un pickup per la città è un ossimoro, o poco ci manca. Tuttavia è proprio così che RAM battezza il proprio nuovo ''mini truck'' destinato all'Europa (''mini'', visto dall'Europa, appunto).

All'esordio europeo a Fieracavalli (un posto, un perché), RAM Rampage è un modello di nicchia nelle sue funzioni, e un modello mainstream sotto un aspetto puramente tecnico. In che senso? Intanto, un breve video omaggio.

Dicevamo: un modello ''esotico'', una piattaforma (di partenza) che è invece familiare, essenso la medesima di un altro SUV Stellantis dal nome anglosassone, ma di cittadinanza ''latina''. Che è nuova Jeep Compass.

Separati alla nascita? Beh, ''in un certo senso''. Costruito in Brasile (no, non a Melfi), RAM Rampage siede sul pianale STLA Medium che equipaggia proprio nuova Compass, oltre che una serie di altri SUV del Gruppo. Niente telaio a longheroni, per intenderci: scocca portante. Ecco perché ''baby'' pickup.

Piattaforma a parte, sono più le differenze, delle analogie (basta guardarlo in faccia).

RAM Rampage, cugino di Jeep Compass

L’estetica è RAM fino al midollo. 5 metri e 03 di muscoli e tecnologie: firma full-LED, indicatori di direzione dinamici, gruppo ottico posteriore che richiama la bandiera degli Stati Uniti (vedi anche gallery).

Interni premium, altro che mezzo professionale: sedili soft-touch in pelle scamosciata traforata, clima bizona, illuminazione ambiente a LED, display centrale da 12,3” con Apple CarPlay e Android Auto wireless, impianto audio Harman Kardon premium con 9 altoparlanti e subwoofer dedicato da 6” (360 W).

RAM Rampage, gli interni

Due versioni: Rebel, pensata per l’off-road e dotata di 2.2 Multijet Turbo Diesel da 200 CV e 450 Nm (slurp), ed R/T, più sportiva grazie al potente 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 CV e 400 Nm, vedi anche nuova Jeep Grand Cherokee.

Trazione 4x4 di serie, vano di carico da 980 litri, portata di 1 tonnellata e pneumatici All-Terrain Pirelli Seal Inside assegnano a RAM Rampage credenziali di mezzo di trasporto in fuoristrada (ne siamo certi, pur senza averlo guidato) non indifferenti.

RAM Rampage, capacità di carico di 980 litri

Ti ha stregato? Allora tieni un segnalibro sul sito europeo di RAM e rimani informato su prezzi e tempi di uscita. Perché noi non li sappiamo, ma scommetteremmo (per la data) sul primo semestre del 2026. 

Sul prezzo... mah, a partire da non meno di 40.000 euro (decliniamo ogni responsabilità se ci sbagliamo).

10/11/2025
