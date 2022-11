Ram 1500 by Mopar: un pickup da lavoro, uno per il tempo libero

Al SEMA 2022 due concept del truck USA. Ram 1500 TRX Gold Shot per gli adepti del motocross, variante Backcountry X per gli artigiani

Di un pickup misuri innnanzitutto la capacità di carico. Ma che genere di carico? Dipende che uso fai del tuo pickup. Da Mopar, due interpretazioni differenti di Ram 1500, entrambe ultra-capienti. Unica differenza? Il primo, Ram 1500 TRX Gold Shot, è progetto su misura dei motociclisti. L'altro, Ram 1500 Backcountry X, sembra perfetto per chi del pickup ne fa un attrezzo del mestiere. La coppia di Ram 1500 concept by Mopar fa bella mostra di sé al SEMA 2022, di scena a Las Vegas dall'1 al 5 novembre.

Ram 1500 TRX Gold Shot Concept è dipinto in giallo e nero satinati, con una massiccia grafica laterale TRX che suggerisce la presenza, sotto l'enorme cofano, del V8 da 712 CV. Viaggia su ruote Black Rhino Chamber da 18 × 9,5 pollici in bronzo vintage progettate su misura, avvolte in pneumatici BFGoodrich da 37 pollici. Ma non è questo il punto. La sua specialità è il trasporto di moto da cross. Sotto, breve video panoramica.

ESTERNI Un apposito gradino offre un facile accesso al cassone a due motociclette. Lo scalino si ripiega anche all'indietro con una facile spinta, mentre il pianale è protetto da un rivestimento testurizzato Mopar. Dietro la cabina, ecco anche un RamBar e una coppia di fari LED rettangolari TYRI da 14 pollici che generano 4.300 lumen: a prova di buio pesto. Le piastre paramotore in metallo, personalizzate con il marchio Mopar inciso al laser, aiutano ad aumentare l'angolo di attacco di 2,3 gradi, mentre gli speciali rock rail Mopar, nel frattempo, aiutano a proteggere Ram 1500 mentre affronta il fuoristrada.

INTERNI Ram 1500 TRX Gold Shot Concept è equipaggiato di aggressivi sedili sportivi avvolti in pelle Capri, con imbottiture interne in Alcantara traforata e cuciture Alaska Gold. Entrambi i sedili anteriori presentano anche i loghi TRX ricamati sui pannelli superiori e i loghi Mopar sul supporto delle spalle. Grazie al pavimento in vinile ereditato da Ram 1500 Tradesman, infine, quando il gioco si fa fangoso pulire l'abitacolo sarà un gioco da ragazzi.

VEDI ANCHE

Mentre il primo concept si distingue per prestazioni over the top e grafica estroversa, il punto di forza del secondo è uno spazio di archiviazione che va oltre il semplice sistema di gestione del carico RamBox. Ram 1500 Backcountry X è progettato per massimizzare lo stoccaggio sopra e dentro il truck. Video preview ufficiale.

MAGAZZINO In edizione Backcountry X, Ram 1500 ottiene RamPack e RamRack su misura e progettati per adattarsi perfettamente ai lati del pianale. Con le porte a pannelli in fibra di carbonio, lo stoccaggio viene ampliato di oltre il 68% (+348 litri). In particolare, qui il RamRack evolve il sistema di stoccaggio telescopico introdotto per la prima volta sulla concept Ram 1500 Outdoorsman del 2021, ricorrendo anche a guide trasversali Thule sopra il ''letto'' per montare attrezzi e accessori. Le luci a LED TYRI ad ogni angolo aiutano a mantenere illuminata tutta l'attrezzatura. Sul portellone, inoltre, un inserto per panca operativa RamGate presenta grafici di conversione e piattaforma per la lavorazione del legno.

ESTERNI Oltre ad essere una pratica officina a ruote ferme, Ram 1500 Backcountry X è anche un pickup da guidare e ottiene un kit di sollevamento da due pollici, ammortizzatori Fox, ruote da 20 × 9 pollici nere opache e pneumatici BFGoodrich da 37 pollici. Il corpo vettura è verniciato in Matte Iced Silver Titanium e nero opaco, con strisce e accenti arancioni anodizzati.

INTERNI i sedili avvolgenti anteriori di colore verde hanno cuciture a contrasto arancioni e loghi Backcountry X e Mopar personalizzati ricamati. Completano il kit di arredamento le maniglie personalizzate dei montanti A e C avvolte in vinile nero Gore-Tex, tappetini per tutte le stagioni Mopar e un aspirapolvere di bordo RamVac.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/11/2022