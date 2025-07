Nuova MG HS Hybrid+: il SUV full-hybrid alza il comfort e abbassa i consumi

Qualche mese fa ho potuto provare il nuovo MG HS 1.5 T-GDI, SUV cinese che ha superato le mie aspettative (leggi la prova di MG HS 1.5 T-GDI). Lo sport utility asiatico condensa in 4,66 metri di lunghezza un design moderno, un abitacolo spazioso, qualità percepita e tecnologia che non ti aspetti e un piacere di guida che strizza l’occhio al confort a un prezzo ragionevole.

MG HS Hybrid+: l’anello mancante

Ma mancava qualcosa, cioè un bel motore elettrificato senza ricarica alla spina, insomma un full-hybrid che si piazzasse a metà strada fra la versione puramente a benzina che avevo guidato e quella plug-in. Ecco, quindi, la nuova versione Hybrid+, che allarga la famiglia HS (guarda tutta la gamma MG in Italia).

MG HS Hybrid+: un design moderno e piacevole in 4,66 metri di lunghezza

Il primo impatto è tutto fuorché l’avere dinanzi un SUV entry level, o low cost, come si poteva pensare dei modelli cinesi fino a qualche tempo fa. Lo stile di MG HS non è appariscente, ma capace di incontrare il nostro gusto grazie a linee a volte spigolose, a volte più smussate, ma sempre personali.

Mi piace che il SUV esprima una certa sportività grazie a dettagli come i sottili fari anteriori full LED, i grandi cerchi da 19”, i parafanghi muscolosi, la coda con il lunotto bello inclinato e, ancora, i fari posteriori molto sottili. Un design convincente, che esprime dinamismo.

MG HS Hybrid+: abitacolo confortevole e con tanti spunti lussuosi

E una volta a bordo, non posso che replicare il giudizio positivo. L'abitacolo è accogliente e offre tanti centimetri per i passeggeri. Inoltre, il posto di guida rialzato garantisce un'ottima visuale sull'esterno.

Sedili accoglienti e finiture di qualità

I sedili anteriori sono riscaldabili, quello di guida ha la regolazione elettrica e il comfort è pari ai modelli europei. Mi convincono i materiali morbidi al tatto, per esempio, l’ecopelle di questo modello o i dettagli come le impunture a contrasto, che donano un tocco di esclusività e, ancora, i solidi assemblaggi.

Nel complesso l’impressione è molto buona e la presenza di qualche plastica rigida nella parte bassa delle porte o sul tunnel centrale non compromette il giudizio, Anche dietro si sta comodi in due o in tre grazie all’ampio spazio per ginocchia e testa.

MG HS Hybrid+: il divanetto posteriore è comodo per tre persone

Bagagliaio capiente senza esagerare

Infine, la presenza della batteria supplementare da 1,83 kWh del sistema ibrido, non ha penalizzato la capienza del bagagliaio rispetto alla versione a benzina, che rimane di 507/1.484 litri. Non una piazza d’armi rispetto alle dimensioni del SUV, ma più che sufficienti per una famiglia.

MG HS Hybrid+: nascosta dalle sovrastrutture c'è la batteria da 1,83 kWh del sistema ibrido

In plancia troviamo due schermi da 12,3 pollici. Quello centrale è dedicato all’infotainment, con servizi in tempo reale per il meteo, il traffico e la connettività con Android Auto e Apple CarPlay via cavo. Ma potete gestire il sistema anche da remoto tramite l'app MG iSmart, per accedere ai servizi live e controllare viaggi e veicolo. Chiudo il quadro con piastra di ricarica wireless per lo smartphone e quattro prese USB. Insomma, non manca proprio nulla.

Se devo fare un piccolo appunto, avrei preferito una grafica del navigatore più definita e moderna o una maggiore rapidità di esecuzione degli ordini, ci sono rivali che fanno un po’ meglio.

MG HS Hybrid+: il ponte di comando con doppio display da 12,3'' del sistema d'infotainment

ADAS di livello 2

Lato sicurezza, a seconda della versione, la MG HS Hybrid+ (leggi le prime info sul SUV ibrido cinese) ha fino a 14 dispositivi di assistenza per il livello 2 della guida semi autonoma, compreso un sistema di visione con telecamere a 360° per facilitare le manovre. Ci sono anche l’allerta di apertura portiera e il monitoraggio del traffico posteriore, per nulla scontati su un SUV di segmento C in questa fascia di prezzo.

MG HS Hybrid+: potenza complessiva di 225 CV per 350 Nm di coppia e un bel piacere di guida

Motore 1,5 litri, 4 cilindri turbo-benzina, Ciclo Miller, HEV Potenza/coppia motore termico 143 CV/230 Nm Potenza/coppia motore EV 198 CV/340 Nm Potenza/coppia di sistema 225 CV/340 Nm Cambio/trazione trasmissione a 2 velocità/anteriore Velocità max 190 km/h 0-100 km/h 7,9 secondi Consumo combinato WLTP - emissioni CO2 5,5 litri/100 km - 126 g/km Misure 4,66 x 1,89 x 1,66 m Capacità bagagliaio 507/1.484 litri Prezzo di listino da 31.990 a 34.490 euro escluse promozioni

Ora concentriamoci su meccanica e piacere di guida. L’MG HS Hybrid+ monta un 4 cilindri 1.5 turbo-benzina a ciclo Miller da 143 CV e 230 Nm di coppia, abbinato a una unità elettrica di trazione da 198 CV e 340 Nm, per una potenza di sistema di 225 CV e 340 Nm di coppia. Infine, c'è un motogeneratore con 160 CV per ricaricare la batteria della componente ibrida. La trasmissione è affidata a un sistema automatico a due velocità, tanto fluido nell’azione quanto efficace nel trasmettere la potenza alle ruote.

MG HS Hybrid+: sterzo leggero e sospensioni soft per un buon comfort su strada

Un SUV che punta sul comfort

Il powertrain ibrido è la chiave di lettura per avere buone performance e un bel piacere di guida. L’azione del motore elettrico aiuta negli scatti e in ripresa, con il SUV brillante e reattivo all’acceleratore.

Piace questa vivacità aggiuntiva rispetto al modello con motore a benzina e in più il motore EV entra spesso in gioco: non solo a bassa andatura o in fase di parcheggio, ma ma anche durante la marcia a media andatura, tanto che secondo MG, si può viaggiare fino all'80% del tempo in modalità elettrica. Tutto questo si riflette positivamente su consumi ed emissioni inquinanti.

Ma la vivacità che si traduce anche in uno scatto da 0 a 100 orari in 7,9 secondi e la velocità massima tocca i 190 km/h, che ritemgo essere più che sufficienti per muoversi in scioltezza su qualsiasi strada, visti i limiti di velocità. Niente male, anche se rimane chiaro che i cinesi puntano forte sul comfort.

MG HS Hybrid+: durante il test drive un consumo rilevato di 5,8-6,0 litri/100 km

Sterzo e sospensioni per viaggi in relax

Sterzo leggero e sospensioni delicate sulla strada si traducono in una guida soft che va bene nel traffico ingolfato e nei parcheggi in città o nei lunghi viaggi. Il SUV non è svelto come un fulmine ai miei comandi, ma non ne sento proprio la necessità. Preferisco una guida rilassata e in sicurezza, esattamente quello che mi permette di fare per non stancarmi al volante.

E così, anche i consumi restano entro limiti di sicurezza per il portafoglio. Il test drive non è il momento migliore per ricavare dei dati precisi, poiché servirebbe percorrere più chilometri in diverse condizioni d'uso, ma il computer ha calcolato una media di 5,8-6,0 litri/100 km, niente male. Ma all’occorrenza ci sono i Drive Mode per cambiare un po’ il carattere del SUV, da più mansueto e risparmioso a più vivace sacrificando qualche punto percentuale di consumo.

MG HS Hybrid+: il listino attacca a 31.990 euro con un rapporto qualità/prezzo molto buono

Chiusura di rito con i prezzi di listino, che rimangono in una fascia concorrenziale per quanto offerto. MG HS Hybrid+ attacca i listino nella versione Comfort a 31.990 euro eslcuse promozioni. Il modello Luxury come quello della prova parte da 34.490 euro, sempre compresi 7 anni o 150.000 km di garanzia. Voi cosa ne pensate del nuovo SUV full-hybrid cinese? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/07/2025