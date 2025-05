MG ZS docet: nuova MG HS Hybrid+, il SUV medio stacca la spina

Nuova HS full hybrid è già in vendita, ma solo in Gran Bretagna (per adesso). Stesso motore di ZS Hybrid+? No, è più potente

Debutta nuova MG HS Hybrid+ e ora non hai più scuse. C'è a benzina, c'è ibrida alla spina, ora c'è anche ibrida senza la spina.

Esatto, full hybrid. Proprio come le più popolari MG ZS Hybrid+ e MG3 Hybrid+. Alt!

MG HS full hybrid è diversa, rispetto al SUV compatto e alla berlina (che ora esistono anche in formato termico puro). Almeno, in parte (leggi sotto).



MG HS full hybrid è già in vendita (maggio 2025), ma solo nel Regno Unito, patria ''storica'' di MG Motor (che oggi è un marchio a trazione cinese: Gruppo SAIC).



Lo sbarco in Italia? Solo questione di tempo, salvo logiche che ora ci sfuggono. Perché HS Hybrid+ ha tutta l'aria di essere il modello della potenziale svolta, per il SUV di taglia media della gamma.

Nuova MG HS Hybrid+: ora il SUV cinese è anche full hybrid

In attesa di sapere come e quando (il ''se'' ci sentiamo di ometterlo) MG HS ''autoricaricabile'' attraverserà la Manica e completerà l'offerta nostrana, esploriamone le specifiche tecniche.

Ah, il modello delle foto è la MG HS per il mercato UK, Paese dove nel 2025 è la settima auto più venduta (!). Era per sottolineare che ha la guida a destra.

MG HS Hybrid+ è in vendita solo in UK. Per ora

Il nuovo motore ibrido

Il gruppo propulsore appartiene alla famiglia MG Hybrid+, ma esprime proprietà differenti:

un motore quattro cilindri 1,5 litri turbo benzina da 142 CV (anziché da 102 CV, come su MG ZS Hybrid);

turbo benzina da (anziché da 102 CV, come su MG ZS Hybrid); un motore elettrico da 146 kW ( 198 CV ), anziché da 100 kW (136 CV);

), anziché da 100 kW (136 CV); un moto-generatore (in assenza di valori, supponiamo sempre da 45 kW);

una batteria da 1,8 kWh (la stessa di ZS e MG3 Hybrid);

(la stessa di ZS e MG3 Hybrid); un particolare cambio automatico a 2 rapporti, come per MG HS Plug-in Hybrid.



MG HS Hybrid+, cambio automatico a 2 rapporti

La potenza combinata di 225 CV consente a MG HS Hybrid+ di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi, mentre i consumi sono omologati a 4,6 l/100 km (ciclo combinato WLTP), con emissioni CO2 di 126 g/km.

Un altro dato interessante: in virtù della ''mini'' batteria, la capacità del bagagliaio (507 litri) eguaglia quella di HS 1.5 benzina, superando di slancio il volume di carico di HS PHEV (441 litri).

MG HS Hybrid+, capacità di carico invariata rispetto alla versione a benzina

Sulle ali del successo

''La Hybrid+ sarà un'ottima aggiunta alla nostra famiglia MG HS, un SUV - commenta David Allison, Responsabile Prodotto e Prezzi di MG Motor UK - che ora unisce prestazioni e praticità a un propulsore ibrido super efficiente che riduce i costi di gestione''.

''Proprio come i nostri modelli MG3 e MG ZS Hybrid+ recentemente introdotti, siamo certi che si rivelerà una scelta estremamente popolare sia per i nostri clienti abituali, sia per quelli nuovi'', sostiene il manager britannico.

MG HS Hybrid+, la motorizzazione della svolta?

Prezzi e versioni (in UK)

In Gran Bretagna, nuova MG HS Hybrid+ disponibile in due configurazioni:

MG HS Hybrid+ SE , da 28.995 sterline (34.530 euro al cambio attuale);



, da 28.995 sterline (34.530 euro al cambio attuale); MG HS Hybrid+ Trophy, da 31.495 sterline (37.510 euro)



MG HS Hybrid+ in allestimento top di gamma

I prezzi italiani potrebbero corrispondere (con un margine di tollerenza di un migliaio di euro avanti/indietro): la variante a benzina parte da 27.490 euro, la plug-in da 37.990 euro.

Restiamo sintonizzati, in attesa di (buone) notizie.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 28/05/2025