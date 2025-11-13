Questa è nuova Jeep Compass 2026 (USA). Noti niente di... vecchio?

Quel detto latino secondo cui ''Nessuno è profeta in patria'' vale anche per una Casa auto che nella sua patria si identifica da sempre in modo viscerale.

E così Jeep Compass si trasforma in un modello totalmente nuovo (che presto guideremo...), tranne proprio dove ti aspetti che lo faccia prima di altrove.

Ovvero, negli Stati Uniti. Posto in cui Compass 2026 è invece identica a Compass 2025 (e a Compass 2024 e così via, a scalare).

Jeep Compass 2026, visto dagli USA, è un semplice restyling dello stesso SUV che - pur con differenze nei motori e negli allestimenti - ha popolato il listino italiano sino a poco tempo fa (e che in realtà continua a popolare anche a novembre, col nuovo modello già in fase di produzione e vendita).

Jeep Compass 2026: quella per gli USA

Te ne accorgi soprattutto dal frontale a sette feritoie, che su Compass di nuova generazione è differente. Per Compass 2026 ''US Edition'', solo nuovi equipaggiamenti e lo stesso 4 cilindri 2.0 turbo benzina di prima. Ma a prezzi più alti di prima.

E questo, alla stampa locale, non è che faccia proprio impazzire. Leggi, per fare un esempio, il pezzo di CarScoops e fai caso al registro: è piuttosto polemico.

Paese che vai, famiglia Jeep che trovi. In Europa e in altre parti del mondo le ambasciatrici Jeep si chiamano Avenger e ''vera'' nuova Compass, mentre nella nazione di origine Jeep significa ancora Wrangler, Cherokee e Grand Cherokee, ora nuova Grand Wagoneer, presto anche nuova Jeep Recon. Con Compass relegata a un ruolo di secondo piano.

Quasi come se esistessero due marchi Jeep complementari: uno domestico, l'altro da esportazione. Noi, facciamoci andar bene quello da trasferta. E teniamoci stretta nuova Compass, la Jeep made in Italy.

Nuova Jeep Compass (quella ''nuova'' per davvero)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/11/2025