Nuova Jeep Compass: scopri l'auto e l'offerta al porte aperte del 21 e 22 marzo

Scopri dal vivo la terza generazione di Jeep Compass e l'offerta lancio con interessi zero al porte aperte del 21 e 22 marzo

La terza generazione del SUV medio americano (ma con passaporto italiano) Jeep Compass debutta nelle concessionarie. Arrivano l'ibrida da 145 CV e l'elettrica con una dotazione tecnologica da prima della classe. Che ora puoi avere con finanziamento a interessi zero.

Per toccarla con mano, segnati queste date: sabato 21 e domenica 22 marzo, quando le concessionarie Jeep apriranno le porte per un nuovo contatto ufficiale con il pubblico dopo i test drive sulla neve dello scorso gennaio.

Jeep Compass 2026: la e-Hybrid plug-in con potenza complessiva da 225 CV

Cuore italiano, piattaforma globale

Nuova Jeep Compass è un progetto che parla tanto italiano: disegnata a Torino, affinata tra le curve di Balocco e prodotta negli stabilimenti di Melfi. Il segreto sta sotto la pelle, dove debutta la piattaforma STLA Medium, un’architettura moderna pensata per ospitare di tutto: dai motori ibridi alla versione 100% elettrica.

La gamma è pensata per non scontentare nessuno. Si parte dalla e-Hybrid da 145 CV, perfetta per chi cerca concretezza, passando per la Plug-in da 225 CV, fino ad arrivare alla grintosa Full Electric da ben 375 CV e fino a 650 km di autonomia.

Il tutto con quel look iconico e muscoloso che ci si aspetta da una Jeep. E se vuoi sporcarla di fango? Niente paura: oltre 200 mm di altezza da terra e capacità di guado fino a 480 mm. Ma solo con l'elettrica 4xe, che è l'unica in arrivo in gamma ad avere la trazione integrale.

Jeep Compass 2026: solo l'elettrica ha la trazione integrale

Tanta tecnologia

Dentro la Nuova Compass l’effetto ''wow'' è garantito dal display centrale da 16 pollici, affiancato dal cluster digitale da 10,25” e dall’Head-Up Display.

Debutta la funzione One-Pedal Drive sulle elettriche (si accelera e si frena usando solo l'acceleratore), mentre per i viaggi autostradali c'è la guida autonoma di Livello 2 di serie.

Il sistema Predictive Adaptive Cruise Control fa un passo avanti: non si limita a mantenere la distanza, ma legge la strada e rallenta da solo prima di curve o rotonde.

Jeep Compass

L'offerta di lancio

Veniamo al sodo: quanto costa portarsela a casa? Per il lancio, Jeep propone una promozione aggressiva sulla versione e-Hybrid da 145 CV in allestimento Altitude.

Il prezzo di listino di 40.900 euro scende a 35.900 euro grazie a una supervalutazione dell'usato di 5.000 euro (in caso di permuta o rottamazione).

La formula finanziaria di Stellantis Financial Services prevede:

Anticipo: 15.900 euro

Rate: 48 mesi da 434 euro (incluse spese incasso)

TAN: 0% (fisso)

TAEG: 2,17%

In pratica, un finanziamento a interessi zero che rende il salto sulla nuova generazione decisamente meno pesante per il portafoglio. L'offerta è valida fino al 31 marzo.

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