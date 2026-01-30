Nuova Jeep Compass 2026: il porte aperte è... sugli sci

Il classico “porte aperte” in concessionaria? No, grazie. Jeep ha scelto un palcoscenico molto più suggestivo per presentare la nuova Compass 2026: le montagne.

Nel weekend del 31 gennaio e 1° febbraio, durante la seconda tappa del 105XMasters Winter Tour 2025/2026, il pubblico di Bardonecchia avrà la possibilità di salire a bordo del SUV americano nel cuore del comprensorio sciistico piemontese.

Sport, musica, attività per grandi e piccoli e un village animato: la ricetta è quella collaudata da Jeep, che da nove anni accompagna il tour invernale con un mix di intrattenimento e test drive fuori dagli schemi.

Jeep Compass 2026 e-Hybrid

A Bardonecchia il test drive della e-Hybrid

Protagonista del test sulle piste di Bardonecchia sarà la versione e-Hybrid da 145 CV, già ordinabile e proposta a partire da 249 euro al mese.

Il sistema ibrido abbina un motore turbo benzina a un’unità elettrica integrata nel cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti.

Disegnata a Torino, sviluppata sul circuito di Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi, la nuova Compass è uno dei modelli chiave della strategia Jeep in Europa.

Jeep Compass 2026: adatta al fuoristrada impegnativo

Ibrida, plug-in ed elettrica: la gamma

Basata sulla piattaforma STLA Medium, mantiene il DNA off-road del marchio con un'altezza da terra superiore a 200 mm, angoli caratteristici ottimizzati per i terreni accidentati, capacità di guado fino a 480 mm e sistemi Selec-Terrain declinati secondo la motorizzazione e il tipo di trazione.

Già perché anche se a Bardonecchia ci sarà solo la mild-hybrid a trazione anteriore (scoprila nella nostra prova su strada), la gamma Compass prevede anche una plug-in hybrid da 225 CV e un'elettrica da 375 CV: questa sì dotata di trazione integrale. I prezzi partono da 39.900 euro proprio della Compass con l'ibrido leggero, oggetto del porte aperte.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/01/2026