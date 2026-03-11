Nuova Jeep Avenger 2027, in arrivo il restyling della best seller: foto spia e anticipazioni

Il 2027 sarà l'anno del restyling della Jeep Avenger, un modello che sta avendo un grande successo in Europa, in particolar modo in Italia dove è addirittura tra le vetture più vendute in assoluto. Non si tratterà di un facelift particolarmente corposo perché la strategia sembra essere quella di effettuare un aggiornamento in punta di matita, per arrivare a perfezionare alcuni dettagli e dare solamente una rinfrescata a un B-SUV che piace molto. Lo sviluppo del nuovo modello sta andando avanti e attraverso i canali social di Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) sono arrivate nuove foto spia di un muletto della nuova Jeep Avenger 2027.

Piccoli ritocchi agli esterni

Il prototipo protagonista di questi scatti appare ovviamente ancora camuffato con pellicole che servono a nascondere i dettagli delle modifiche agli esterni che come detto, saranno limitati, nel segno della continuità stilistica. Interventi mirati con ritocchi al paraurti che dovrebbe adottare il family feeling della nuova Compass. Arriveranno piccole modifiche anche ai fari con l'introduzione di una firma luminosa rivista. Possiamo attenderci anche piccoli ritocchini al posteriore ma non ci saranno rivoluzioni. Le proporzioni rimarranno sempre quelle dell'attuale modello per un facelift che punterà solamente a dare una rinfrescata al look.

Jeep Avenger restyling

Ancora non si sono visti gli interni ma il restyling potrebbe essere l'occasione per introdurre sulla nuova Jeep Avenger 2027 un aggiornamento del sistema infotainment oltre a nuovi rivestimenti e finiture per alzare l'asticella della qualità percepita.

Jeep Avenger restyling

Motori: benzina, ibrida ed elettrica

La gamma dei motori dovrebbe essere confermata. Anche con il facelift il B-SUV sarà proposto in versioni benzina, ibride ed elettriche. L'Hybrid dovrebbe essere offerta ancora pure nella versione 4xe con un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per poter disporre della trazione integrale. Per quanto riguarda il modello BEV, potrebbe arrivare una batteria di maggiore capacità per una maggiore autonomia visto che adesso è di poco superiore ai 400 km.

E se fosse così?

Nel corso dei prossimi mesi sicuramente vedremo nuove foto spia ed è possibile che arrivino maggiori informazioni sulle novità di Avenger 2027. Nel frattempo abbiamo già avuto modo di provare a immaginare le forme definitive del nuovo B-SUV con un render che vi riproponiamo.

Nuova Jeep Avenger 2027 - rendering generato con AI

Se fosse davvero così la nuova Avenger, vi piacerebbe?

Fonte foto spia: Walter Vayr

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026