Se di nuova Jeep Compass ti Interessi Zero, ignora questa promo

Avatar di Lorenzo Centenari, il 19/02/26

1 ora fa - Per tutto febbraio, su Compass e-Hybrid c'è il tasso azzerato (o quasi)

Per tutto febbraio, su nuova Compass e-Hybrid la Casa propone il tasso agevolato, ma anche un bello sconto (con rottamazione)

È appena entrato in servizio ed è fresco come un rosa. Quindi di staccare nel weekend non se ne parla, Dottor Compass ti dà appuntamento anche di sabato e domenica. 

E così, dopo il primo porte aperte del 14-15 febbraio, Jeep Compass nuova generazione fa doppietta e tiene aperto anche il 21-22 febbraio

Jeep Compass 2026 è in concessionaria

Promozionine abbiamo? Ovvio che sì e quella più appetitosa è ancora quella riferita a Jeep Compass e-Hybrid, l'edizione ibrida soft. Che è pure quella, con buone probabilità, che interessa proprio a te.

Sconto con rottamazione, ma anche finanziamento a condizioni vantaggiose. Ecco l'offerta finanziaria in parole semplici e in cifre (due sono molto interessanti).

  Jeep Compass e-Hybrid 145 CV Altitude
Prezzo di listino 40.900 euro
Prezzo promozionale 35.900 euro
Sconto (€) 5.000 euro
Sconto (%) 12,2%
Anticipo 15.900 euro
Rata 434 euro
Durata 48 mesi
TAN (fisso)0,00%
TAEG 2,71%
Permuta/rottamazione obbligatoria
Valido fino al  28 febbraio 2026 (salvo proroghe)

Jeep Compass vista da dentro

A questo giro, Stellantis Financial Services non propone il solito piano con maxirata, bensì un finanziamento classico

Certo, l'anticipo non sono bricioline, né la rata è particolarmente bassa. Lo sconto di cinquemila bigliettoni e il tasso zero ''nominale'' (che comunque, al netto delle spese, resta sotto il 3 percento), compensano tuttavia il sacrificio iniziale.

Per controllare che la nostra tabellina non contenga errori (o invecchi prima del previsto), visita il sito web di Jeep poi fai un giro tattico in concessionaria nel weekend.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/02/2026
Listino Jeep Compass
AllestimentoCV / KwPrezzo
Compass 1.2 Turbo 48V e-Hybrid Altitude 145 / 10740.900 €
Compass 1.2 Turbo 48V e-Hybrid First Edition 145 / 10742.900 €
Compass 1.2 Turbo 48V e-Hybrid PHEV Altitude 150 / -45.900 €
Compass 1.2 Turbo 48V e-Hybrid PHEV First Edition 150 / -47.900 €
Compass Full Electric Altitude - / -47.900 €
Compass Full Electric First Edition - / -49.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jeep Compass visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Jeep Compass
