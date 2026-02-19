Se di nuova Jeep Compass ti Interessi Zero, ignora questa promo

È appena entrato in servizio ed è fresco come un rosa. Quindi di staccare nel weekend non se ne parla, Dottor Compass ti dà appuntamento anche di sabato e domenica.

E così, dopo il primo porte aperte del 14-15 febbraio, Jeep Compass nuova generazione fa doppietta e tiene aperto anche il 21-22 febbraio.

Jeep Compass 2026 è in concessionaria

Promozionine abbiamo? Ovvio che sì e quella più appetitosa è ancora quella riferita a Jeep Compass e-Hybrid, l'edizione ibrida soft. Che è pure quella, con buone probabilità, che interessa proprio a te.

Sconto con rottamazione, ma anche finanziamento a condizioni vantaggiose. Ecco l'offerta finanziaria in parole semplici e in cifre (due sono molto interessanti).

Jeep Compass e-Hybrid 145 CV Altitude Prezzo di listino 40.900 euro Prezzo promozionale 35.900 euro Sconto (€) 5.000 euro Sconto (%) 12,2% Anticipo 15.900 euro Rata 434 euro Durata 48 mesi TAN (fisso) 0,00% TAEG 2,71% Permuta/rottamazione obbligatoria Valido fino al 28 febbraio 2026 (salvo proroghe)

Jeep Compass vista da dentro

A questo giro, Stellantis Financial Services non propone il solito piano con maxirata, bensì un finanziamento classico.

Certo, l'anticipo non sono bricioline, né la rata è particolarmente bassa. Lo sconto di cinquemila bigliettoni e il tasso zero ''nominale'' (che comunque, al netto delle spese, resta sotto il 3 percento), compensano tuttavia il sacrificio iniziale.

Per controllare che la nostra tabellina non contenga errori (o invecchi prima del previsto), visita il sito web di Jeep poi fai un giro tattico in concessionaria nel weekend.

