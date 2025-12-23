Auto novità 2026: quali i migliori modelli in arrivo? Video Top 10

Nuova GLB e Kia Seltos già sappiamo come sono fatte. Nuova Giga Panda, invece, no. Nuove X5 e Nissan Juke? Quasi. Video speculazioni

A ogni cambio data, è un po' sempre la stessa storia. Qual è l'auto che catturerà di più l'attenzione del pubblico nel nuovo anno? Contestualizzando: quale l'auto più importante del 2026?

Si intende: l'auto della quale oggi si parla, che debutta nel 2026, ma non si è ancora vista proprio (o quasi). Eh, bella sfida.

Nuova Mercedes GLB 2026 non ha più alcun segreto. Ma altre...

Non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo gli strumenti per ricostruire il quadro (a grandi linee). Per esempio, con buona approssimazione ci sentiamo di dire che il modello 2026 più ''cliccato'' sarà un SUV (anche se non mancano eventuali ''outsider''). E che avrà un prezzo... accessibile (perché ''economico'' è una parolona che non ci sentiamo di spendere).

Giochiamo in difesa: l'auto più interessante del 2026 emergerà, ''con ogni probabilità'' (accettiamo le critiche), dall'elenco di 10 modelli dei quali si chiacchieria nel video che trovi in fondo alla pagina.

Nell'arco dei dodici mesi, con uno sguardo privilegiato ai primi sei, potrebbe succedere che a catalizzare la concentrazione dei mass media, prima ancora che il mercato, sia Fiat Giga Panda, il possibile nome del possibile SUV 7 posti su base Fiat Grande Panda.

Nuova Fiat Grande Panda 4x4 (la concept)

Oppure, ci può stare che a far parlare di sé sarà un SUV premium come nuova Mercedes GLB, nuova BMW X5 o nuova Volvo EX60. O forse, un SUV di dimensioni e prezzo più compatti come nuova Nissan Juke, o anche nuova Kia Seltos.

E se la regina del gossip, alla fine, fosse nuova Lancia Gamma? La curiosità è palpabile.

Nuova Lancia Gamma: come sarà fatta?

Mai quanto il nuovo modello compatto Dacia, ancora avvolto dal segreto (una ''specie'' di station wagon?). Meno segreti, invece, per Volkswagen ID. Polo: non l'unica nuova Polo del 2026...

Bando alle ciance: clicca Play, prenditi un po' di tempo e ascolta quali candidate ha messo in ordine Lorenzo, col provvidenziale aiuto di Alessandro (nel tenerlo sveglio).

E buona preview, chi arriva fino in fondo vince... tutto il nostro rispetto!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/12/2025