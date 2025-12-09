Kia Seltos, ecco l'anti VW T-Roc. Perché in Italia è il benvenuto

Dimensioni (e prezzi) a metà strada tra Stonic e Sportage, motore full hybrid. Dal 2026. Seltos il crossover Kia "cannibale"?

Di Kia Seltos avrà sentito parlare, sino a ieri, solo chi è curioso di sapere cosa guidano uomini e donne in altri posti sul pianeta. Ma ora Seltos arriva in Europa e ci stiamo a scommettere che presto diventerà un nome familiare.

Già, Kia Seltos seconda generazione (la prima è del 2019) sembra proprio abbia le carte in regola per farsi largo anche nel mucchio dei SUV taglia medio piccola del Vecchio Continente. E a competere con mostri sacri come Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR e compagnia.

Perché è disegnato bene, è delle giuste dimensioni e soprattutto (e ci dispiace per chi è in disaccordo) non è un SUV compatto elettrico. È un SUV ibrido, e del genere di ibrido da comfort zone, cioè senza spina.

Sfoglia la gallery e guarda il video della world premiere, è sottoforma di storiella proprio ben confezionata.

Dimensioni e posizionamento

Seltos è definita da Kia come “sub-compact SUV” e si colloca a metà strada tra Stonic e Sportage, ricalcando da vicino le misure della Niro (e un po' anche di Xceed), pur senza volerle sostituire (ma quanti Kia SUV ci sono, adesso?!?).

Lunghezza 4.430 mm Altezza 1.660 mm Larghezza 1.830 mm

Il look è quello tipico degli ultimi modelli del marchio: frontale deciso con firma luminosa “Star Map”, passaruota squadrati, superfici scolpite, maniglie porte a raso.

Kia Seltos: il viso è molto Kia

In particolare il tetto “flottante”, ottenuto con un montante posteriore scurito, richiama molto da vicino Kia EV3. Ma senza essere una EV, ed è questo il punto.

Motorizzazioni

La gamma motori conferma l’intento di Seltos di proporsi come strumento di efficienza, ma in semplicità, senza nessuna complicazione elettrica integrale.

Altrove nel mondo, Seltos è un SUV a benzina (1,6 e 2,0 litri), ma in Italia arriverà solo il full hybrid.

Poiché la piattaforma K3 è la medesima di Kia Niro, in assenza ancora di specifiche ufficiali è logico pensare che il sistema ibrido di Seltos associ a un motore elettrico il noto 1,6 litri turbo, per una potenza complessiva di circa 130 CV. Cambio doppia frizione a 6 rapporti, trazione anteriore.

Ibrida a GPL? E chi lo sa, magari...!

Kia Seltos in Italia solo con motore full hybrid

Sarà in ogni caso una full hybrid evoluta: funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) per l'alimentazione di dispositivi esterni e Kia Smart Regenerative Braking System 3.0, per regolare in automatico la frenata rigenerativa in base al flusso del traffico e ai dati di navigazione.

Repetita iuvant: non previste (almeno per ora...) né una versione plug-in, né una variante 100% elettrica: lo spazio è già occupato da EV3.

Non è invece ancora chiaro se in Europa arriverà l'opzione della trazione integrale, con Terrain Mode per regolare il grip su neve, fango o sabbia. Poiché Kia insiste molto sull’immagine di SUV “autentico”, più pratico e robusto rispetto ai classici crossover cittadini, non è escluso.

Kia Seltos: anche a trazione integrale?

Interni, tecnologia e dotazioni

L’abitacolo riprende impostazione e tecnologia viste su nuova Kia K4: doppio schermo da 12,3”, display centrale per il clima da 5,3”, comandi puliti e possibilità di aggiornamenti OTA. A richiesta si potranno avere, tra tante altre cose:

tetto panoramico esteso

illuminazione ambientale

impianto audio Harman Kardon

head-up display

chiave digitale via smartphone



Kia Seltos, l'abitacolo

La Seltos punta forte sull’abitabilità. Dietro lo spazio per le gambe è appena 59 mm in meno rispetto alla Sportage, mentre il bagagliaio da 536 litri supera nettamente quello della Niro Hybrid.

Un dettaglio interessante è la leva del cambio montata sulla colonna dello sterzo, soluzione che libera spazio sul tunnel centrale.

Il pacchetto accessori AddGear, già visto sul van PV5, introduce infine vari punti di aggancio per tablet, luci, borracce e altri accessori.

Interni minimal, ma funzionali

Arrivo in Italia e prezzi (stimati)

Nuova Kia Seltos arriverà in Italia nella seconda metà del 2026.

I prezzi non sono ancora ufficiali, ma considerando i concorrenti diretti (come, appunto, Volkswagen T-Roc e Toyota C-HR) è realistico un listino d’ingresso attorno ai 30.000 euro.

Ma saremo molto più precisi sotto il lancio, qui stai sintonizzato su queste frequenze.

Kia Seltos in Italia da metà 2026

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/12/2025