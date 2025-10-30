Kia EV4 GT: potenza e carattere per la nuova sportiva a zero emissioni

Kia amplia la propria gamma elettrica con una variante high performance della EV4, che potrebbe chiamarsi EV4 GT. La versione sportiva della compatta a zero emissioni potrebbe debuttare nel 2026 con finestra per il suo lancio commerciale nei primi mesi del 2027. Il modello rappresenterà il vertice della linea EV4, già presentata nelle varianti hatchback e berlina a cinque porte con trazione anteriore e un motore con 204 CV (leggi la prova di Kia EV4).

Nuova Kia EV4 GT: la casa coreana collauda un modello sportivo della sua compatta EV

Kia EV4 GT: due motori e trazione elettrica

La futura EV4 GT adotterà un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, introducendo così la trazione integrale e una potenza complessiva stimata di 340 CV.

La piattaforma costruttiva sarà una versione evoluta dell’architettura E-GMP con tecnologia a 400 volt, già impiegata nei modelli elettrici del gruppo Hyundai-Kia.

Nuova Kia EV4 GT: monterà un motore anche sull'asse posteriore per la trazione integrale

Kia EV4 GT: la rivale è una tedesca

Con queste specifiche, la compatta sportiva di Kia (guarda la homepage di Kia Italia) si posizionerà vicino alla Volkswagen ID.3 GTX, mantenendo però un divario tecnico con la più potente EV6 GT, che raggiunge i 650 CV in modalità launch control.

Nuova Kia EV4 GT: piattaforma E-GMP evoluta e fino a 340 CV di potenza

Kia EV4 GT: design affilato e interni sportivi

I prototipi della Kia EV4 GT sono stati avvistati in fase di test, ancora camuffati, ma lasciano intuire un design affine alle versioni GT-Line. Gli interni dovrebbero includere sedili sportivi e finiture dedicate, mentre non è confermata l’introduzione del cambio virtuale e dei profili sonori regolabili.

La EV4 hatchback verrà prodotta in Slovacchia, mentre la EV4 Fastback, destinata ai mercati globali, sarà realizzata in Corea del Sud. Vi piace l’idea di una elettrica compatta e sportiva come la Kia EV4 GT? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/10/2025