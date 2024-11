Kia Sportage 2025, ecco perché c'è così grande attesa per l'uscita

Sportage vende bene sia sul mercato del nuovo, sia tra i SUV usati. Come testimonia il report Carfax in occasione degli 80 anni Kia

Non che la notizia ci abbia colto esattamente di sorpresa, sta di fatto che uno degli articoli di Motorbox che negli ultimi giorni ha registrato il maggior successo di visite è quello che ha come protagonista nuova Kia Sportage. Presentato al Los Angeles Motor Show 2024, il facelift di Sportage di quinta generazione sbarcherà in Italia (a occhio e croce) nel primo trimestre del 2025. Che Sportage si faccia leggere, si diceva, non stupisce. Specie se si dà un'occhiata ai numeri. Delle vendite di nuovi modelli, ma non solo.

Nuova Kia Sportage, attesa febbrile (e con buona ragione)

RICORRENZE Coincidenza vuole che la redazione si imbattesse ieri in un rapporto di Carfax, database internazionale dal quale ricostruire la storia di milioni di vetture usate, danni e incidenti inclusi, che si concentra sulla gamma dell'usato del brand Kia. La circostanza è l'imminente anniversario degli 80 anni dalla fondazione della Casa coreana (luogo e data di nascita: Seoul, 11 dicembre 1944). Carfax condivide un'indagine che mette in ordine di interesse i modelli Kia usati più ricercati sulla propria piattaforma nel 2023-2024. Indovina quale vince a mani basse.

VEDI ANCHE

Sportage la Kia usata più desiderata

KIA È SPORTAGE Il report dell'azienda Usa (attiva anche in Italia dal 2022) assegna proprio a Kia Sportage la prima posizione, con il 39% delle preferenze. Un riconoscimento che trova riscontro anche nella realtà: tra i SUV usati di ogni ordine e grado, da tempo Kia Sportage frequenta le parti alte della classifica. Idem per quanto concerne il mercato del nuovo: dati Unrae alla mano, nei primi 10 mesi del 2024 il SUV di medie dimensioni della gamma di modelli a guida alta Kia risulta il SUV di segmento C più venduto. Per la cronaca, seguono nelle ricerche Kia Picanto con l'11% di quota, Kia Rio con il 10% , infine Kia Ceed e Kia Stonic, entrambe col 7%.

Sportage usata, Sportage italiana (quasi sempre)

USATO SICURO Sostiene Carfax come le Kia più richieste, tra quelle per le quali la piattaforma viene interrogata, abbiano in media un’età di 7 anni e un chilometraggio di 102.000 km. Basso, rispetto a vetture di seconda mano di altri marchi, il fattore di rischio: le Kia usate risultano aver subito incidenti o danni di varia natura nel 17% dei casi soltanto, contro il 24% di media generale. Interessante, infine, il tema della provenienza. Per auto che hanno trascorso un periodo in un altro Paese prima di essere importate in Italia, risalirne la storia risulta mediamente più complicato, con ovvie ripercussioni su affidabilità e valore residuo. Dalla ricerca emerge che solo il 3% delle Kia usate è importato dall'estero, contro una media dell'11%. Torneremo a parlare di Sportage quando si conoscerà la data della premiere italiana della tanto attesa edizione 2025.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/11/2024