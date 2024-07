Sempre più concessionari puntano su Carfax. Di che si tratta?

Valutare un'auto usata? Talvolta è un'impresa difficile anche per gli esperti. Ecco perché il parere di un amico più ''sgamato'' può certamente essere d'aiuto, quando andiamo a caccia di affari, ma non è abbastanza. Un dato su tutti: sono ormai oltre 5.000 i concessionari in Italia - sì, pure loro! - che prima di ritirare un modello di seconda mano fanno uso del servizio di Carfax, una società del gruppo Standard & Poor (S&P) che ricostruisce la storia del veicolo, grazie a un database che conta ormai 35 miliardi di registrazioni.

I RISCHI I dati indicano infatti che la truffa è dietro l'angolo: sia che si punti su un modello Fiat - la marca preferita quando si parla di usato - sia che invece si cerchi un'auto di importazione, con Audi, BMW, Mercedes e Volkswagen sempre considerate ad alto rischio. Ma di quali rischi stiamo parlando? Quello che Carfax si propone è svelare manipolazioni del chilometraggio, importazioni e incidenti o danni pregressi taciuti dal venditore. Problematiche che interesserebbero il 35% delle Fiat di seconda mano, ma anche il 34% delle Volkswagen, il 44% di BMW e Mercedes e addirittura il 45% delle Audi, dice Carfax. Tutte cose che, se note, possono essere pesate e gestite dall'acquirente, ma che se restano nascoste rappresentano potenziali rischi per l'affidabilità e la sicurezza: pensiamo ad esempio a un'auto riparata al risparmio dopo un grave incidente e poi venduta per buona...

COSA NE DICONO LORO “La nostra analisi evidenzia come sia importante valutare bene la singola auto di seconda mano che si intende acquistare, piuttosto che affidarsi a luoghi comuni. Il mercato dell’usato è al momento molto fiorente e a dimostrarlo anche il fatto che gli incentivi del Governo per queste auto siano terminati in breve tempo”, dice Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di Carfax, che aggiunge: “Dal nostro studio risulta anche che a livello generale le auto con uno o più rischi, tra cui incidenti, danni, incongruenze nel chilometraggio o importazione, siano non oltre il 34% delle auto circolanti, quindi, visto che sono molto più numerose le vetture potenzialmente esenti da rischi, l’usato continua a essere un’ottima scelta. In ogni caso, per acquistare un’auto di seconda mano con maggiore tranquillità”, prosegue Arban, “consigliamo sempre di effettuare una ricerca tramite il nostro database, ma possibilmente anche di richiedere un test drive e far controllare il veicolo da un meccanico di propria fiducia, così da essere sicuri di aver effettuato un buon investimento, anche sul fronte della sicurezza”.

USARLO AL MEGLIO Questo perché Carfax è uno strumento in più - uno strumento potente - ma che non è ancora in grado di esaurire del tutto l'argomento, come abbiamo verificato con una prova approfondita del servizio. Il report è tanto più particolareggiato quante più sono le revisioni a cui l'auto è stata sottoposta: diffidate delle auto con pochi dati. Spesso e volentieri discrepanze nel chilometraggio vengono correttamente rilevate, mentre zone d'ombra si creano quando il veicolo è transitato per l'estero e per la Germania in particolare, dove norme sulla privacy particolari possono nascondere passaggi di proprietà. Meglio fare le ricerche usando il numero di telaio dell'auto (VIN) piuttosto che con la targa, visto che a volte la trascrizione in caso di esportazione può contenere errori.

COME SI FA Per procurarsi un report, basta andare sul sito di Carfax, scrivere il numero di telaio o di targa dell'auto e verificare dalla pagina che si apre quali delle informazioni sono disponibili, tra danni e incidenti segnalati; chilometraggio; passaggi di proprietà; vincoli amministrativi; ipoteche; importazioni; revisioni e molto altro. Se l'offerta vi soddisfa, cliccando su Acquista il report, potete scegliere se pagare per un singolo documento o per pacchetti da tre a cinque targhe diverse, con prezzi che - al momento di scrivere - vanno da 30 a 75 euro. Paghi e scarichi il report, il tutto in pochi istanti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/07/2024