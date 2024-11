Hyper Maxi SUV: Kia EV9 GT, la carica dei 500 (con sorpresa)

Kia svelato al Salone di Los Angeles 2024 nuova EV9 GT, versione super pepata del maxi SUV dotata di un doppio motore elettrico capace di erogare più di 500 CV che assicura performance da sportiva vera. Vediamo come è fatta dentro e fuori, e quali soluzioni tecniche? Una, in particolare, è proprio... strana.

Kia EV9 GT - Tre quarti posteriore

DENTRO E FUORI Dal punto di vista estetico, nuova KIA EV9 GT si fa notare per una nuova firma luminosa davanti e per elementi di design che esaltano la sua indole adrenalinica, come i cerchi in lega da 21 pollici e le pinze dell'impianto frenante di colore verde fluo. Dentro adotta rivestimenti in Alcantara con logo GT, un volante sportivo, dettagli in verde, una strumentazione e un sistema di infotainment che possono avvalersi di due schermi da 12,3 pollici e un abitacolo che resta super spazioso per ben 7 passeggeri.

Kia EV9 GT - Abitacolo

DOPPIO MOTORE Kia EV9 GT punta tutto sulle performance e lo fa con due motori elettrici che distribuiscono la potenza su tutte e quattro le ruote. Nello specifico il motore anteriore eroga 160 kW (ossia 217 CV) e quello posteriore 270 kW (367 CV), per una potenza complessiva dichiarata da Kia ''limitata'' a 508 CV (anche perché la somma delle due singole potenze fa pensare a una potenza molto più elevata). Numeri – per i quali potrebbe esserci qualche piccola variazione – che permetterebbero alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4,3 secondi. Un elefante alla carica.

Kia EV9 GT - Posteriore

SOSPENSIONI ADATTIVE Non è finita qui. Per migliorare l'esperienza di guida e assicurare un piacere al volante ancora maggiore, Kia equipaggia EV9 GT del Virtual Gear Shift (già visto sulla cugina Hyundai Ioniq 5 N, di cui qui potete leggere la nostra prova), che di fatto simula il funzionamento di un cambio a doppia frizione. Ma ha anche lavorato sull'assetto, facendo ricorso a sospensioni adattive con differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato, che dialogano con volante e freni (per l'occasione) maggiorati. Non sono state invece ancora diffusi dati relativi all'autonomia e all'arrivo sul mercato italiano, con i relativi prezzi; informazioni che, come di consueto, vi daremo non appena saranno diramate.

Pubblicato da Francesco Irace, 22/11/2024