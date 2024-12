Nuova Kia EV4: la compatta elettrica si mostra un po' di più. Ecco le novità

Dalla Corea arrivano certezze, Kia non si lascerà certo sfuggire nessuna opportunità di occupare un segmento assai vivace come quello delle compatte elettriche. Il costruttore asiatico lo mette bene in chiaro grazie ai tanti modelli che sta sfornando e puntando la sua attenzione anche sulle berline compatte. Tanto è vero che i collaudatori di Kia sono stati nuovamente sorpresi a provare i prototipi della futura KIA EV4 Hatchback. Un’auto che avevamo visto qualche mese fa pesantemente camuffata, ma oggi le pellicole mimetiche sono più leggere e iniziamo a percepire sagoma, proporzioni e dettagli di stile.

Nuova Kia EV4: il muletto ci mostra bene le proporzioni e i fari a LED posterioriSI MOSTRA UN PO’ DI PIÙInnanzitutto, sappiamo che il modello arriverà nel 2026, salvo imprevisti e questa è la prima volta che possiamo vedere la forma caratteristica dei fanali posteriori, oltre ad altri dettagli. I coreani sanno che i loro rivali sul mercato stanno ancora puntando sulle auto elettriche nonostante il rallentamento degli ultimi mesi. Le carte vincenti sembrano essere in particolare le auto compatte, ma al momento tutti i costruttori sono carenti su questioni chiave come l'autonomia. Che si tratti di europei o cinesi, i loro numeri in termini di percorrenza sono molto al di sotto di ciò che i clienti ricercano, il che è un motivo in più per Kia di schierare un modello che possa inserirsi in modo vincente nella contesa. Per questo motivo la casa asiatica sta lavorando sulla tecnologia EV e ha scelto di diversificare il suo portafoglio a zero emissioni; quindi, la futura EV4 non sarà solo una hatchback a tre porte, ma anche una tradizionale compatta a cinque porte.

Nuova Kia EV4: la berlina EV potrebbe arrivare nel 2026 con sistema di bordo a 400 VALTA TECNOLOGIA E BASSI COSTIQuesto modello, che sarà prodotto in Slovacchia, presenterà interni all’avanguardia in cui la digitalizzazione occuperà l'intera plancia di comando. Questa sarà una delle sue caratteristiche più attraenti, come anche un costo abbordabile. Proprio in quest’ottica, Kia ha scelto di usare la piattaforma E-GMP con alimentazione di rete a 400 V anziché 800 V, il che contribuirà a ridurre i prezzi di listino. La gamma sarà composta da diverse versioni dotate di un motore elettrico fino a oltre 200 CV e due batterie agli ioni di litio da circa 82 ​​kWh, che raggiungeranno un'autonomia massima con una singola carica di oltre 600 chilometri. Il debutto della nuova Kia EV4, inizialmente in agenda per il 2025, è stato spostato per l'inizio del 2026, quindi è molto probabile il suo arrivo nelle concessionarie entro le metà di quell’anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/12/2024