Le nuove Kia EV4 a 4 e 5 porte viste dal vivo: leggi le opinioni a caldo

Nuova Kia EV4 è un modello che segna un passo importante verso l’elettrificazione totale. Dotato di tecnologie innovative, un design aerodinamico e un’esperienza di guida connessa, l’EV4 è disponibile in due configurazioni di batteria e offre un’autonomia leader di categoria. Scopri tutti i dettagli su prestazioni, connettività e sicurezza di questo nuovo veicolo elettrico.

Kia EV4 Sedan allestimento base, vista laterale

Kia EV4 sarà proposta in due varianti di carrozzeria: Sedan (berlina a 4 porte) e Harchback (5 porte). La prima ha una linea allungata e filante, che si sviluppa dal tagliente muso per una lunghezza di 4,73 metri. La seconda è più corta, fermandosi a 4,43 m: il passo è uguale e così pure lo spazio per i passeggeri. Ciò che cambia è il bagagliaio, che perde 55 litri con il taglio della coda.

Stile innovativo ispirato alla filosofia Opposites United

Silhouette sportiva con frontale EV Tiger Face.

Fari verticali e spoiler posteriore distintivo.

Interni minimalisti con interfaccia flottante e volante asimmetrico.

Bagagliaio da 435 litri per EV4 Hatchback; 490 litri per EV4 Sedan, che ha però il portello piccolo e una forma del vano poco regolare (dunque meno sfruttabile).

Kia ha sviluppato l’EV4 con una filosofia di design che unisce natura e tecnologia, creando un’estetica moderna e distintiva sia all’esterno che all’interno, dove troviamo molti punti di contatto con le Kia EV già sul mercato: dall'ampio schermo della plancia digitale ai vani portaoggetti ricavati al posto del tunnel centrale e nel bracciolo.

Belli gli arredi, con moquette molto spessa e morbida, ecopelle gradevole alla vista come al tatto e soluzioni smart come l'appendiabiti ricavato nello schienale dei sedili, dove trovo anche prese USB per ricaricare i telefonini di chi siede dietro.

Kia EV4 Sedan, l'interno dell'allestimento GTL

Kia EV4 Sedan e Hatchback condividono la meccanica, adottando le stesse soluzioni per motori e batterie. Al lancio è previsto un solo motore a dare la trazione anteriore, ma in tempi successivi verrà introdotta una variante bimotore dotata di trazione integrale.

Due opzioni di batteria per un’autonomia al top

Motore da 204 CV (150 kW), trazione anteriore

Batteria standard da 58,3 kWh e long-range da 81,4 kWh

Autonomia da 430 a 630 km WLTP per la versione Sedan secondo il taglio di batteria

Autonomia da 410 a 590 km WLTP per la versione Hatchback secondo il taglio di batteria

Velocità: 170 km/h

Accelerazione da 0 a 100 km/h: 7,4'' standard range e 7,7'' long-range (appesantita dalla batteria più grande)

Ricarica rapida 10-80% in 29-31 minuti da colonnine a 150 kW

Coefficiente di resistenza aerodinamica Cd = 0,23 per la versione Sedan (n.d. ma leggermente peggiore la Hatchback)

Efficienza e prestazioni bilanciate

L’EV4 è progettata per massimizzare l’efficienza senza compromettere le prestazioni. Grazie a un sottoscocca completamente coperto e a una carrozzeria ottimizzata, il coefficiente di resistenza aerodinamica è tra i più bassi del settore (0,23 Cd). Il risultato? Un’autonomia ''record'', dice Kia, da 430 a 630 km per le versioni Sedan (secondo il taglio di batteria) e fino a 590 km per il modello hatchback.

Kia EV4 Hatchback, laterale dall'alto

L’EV4 non è solo un’auto elettrica, ma vuole rappresentare una soluzione energetica avanzata, in grado di alimentare elettrodomestici, dispositivi e persino contribuire alla rete elettrica (in presenza di una rete predisposta).

V2L e V2G: energia dentro e fuori l’auto

Vehicle-to-Load (V2L) da 3,6 kVA per alimentare dispositivi esterni

Vehicle-to-Grid (V2G) da 10 kVA per contribuire alla rete elettrica

Porta di ricarica sul parafango anteriore per una maggiore accessibilità

Indicatore di stato della ricarica ben visibile per un’esperienza intuitiva

Kia EV4 Sedan, strumentazione e infotainment

L’EV4 ridefinisce l’infotainment con un’ampia gamma di contenuti multimediali, tra cui video streaming, karaoke e videogame. Il Theatre Mode ottimizza l’ambiente interno per una vera esperienza cinematografica, con illuminazione d’atmosfera e audio premium opzionale Harman/Kardon.

Esperienza digitale senza precedenti

Display panoramico da 30 pollici con cockpit digitale.

Streaming video con YouTube, Netflix e Disney+.

Digital Key 2.0 compatibile con smartphone e Apple Watch™, per usare dispositivi smart in luogo della chiave e consentire alcune funzioni di monitoraggio a distanza del veicolo.

i-Pedal 3.0 per frenata rigenerativa personalizzabile.

Aggiornamenti OTA remoti per software e nuove funzionalità.

Modello Sedan (Long Range) Hatchback (Long Range) Motore elettrico anteriore elettrico anteriore Potenza 204 CV 204 CV Coppia n.d. n.d. Velocità 170 km/h 170 km/h 0-100 km/h 7,4 (7,7) secondi 7,4 (7,7) secondi Autonomia 430 km (630 km) 410 km (590 km) Trazione Anteriore Anteriore Dimensioni 4,73 x 1,86 x 1,48 m 4,43 x 1,86 x 1,49 m Bagagliaio Da 490 litri da 435 litri Prezzo indicativo n.d. attorno ai 37.000 euro

Grazie a un avanzato telaio rinforzato, l’EV4 mira a ottenere il punteggio massimo di 5 stelle nei test Euro NCAP e US NCAP, garantendo la massima sicurezza per conducenti e passeggeri. Inoltre Kia EV4 prevede una serie di aiuti alla guida allo stato dell'arte.

Tecnologie ADAS avanzate

Highway Driving Assist 2 (HDA2) per guida semi-autonoma

Sistema di rilevamento mani sul volante (HOD) capacitivo : niente più falsi allarmi

Head-up display da 12 pollici per non distogliere gli occhi dalla strada

Pacchetto Drive Wise con avanzati sistemi di assistenza alla guida

Kia EV4 Sedan GTL, i sedili

L’EV4 verrà prodotto in Corea per la versione Sedan, destinata a tutto il mondo, e in Slovacchia per il modello Hatchback che si rivolge principalmente al mercato europeo.

La versione europea sarà disponibile nella seconda metà dell’anno 2025. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma la Kia EV4 Hatchback dovrebbe posizionarsi attorno ai 37.000 euro. Kia sta ancora valutando se importare in Italia la Sedan: stay tuned per ricevere tempestivamente gli aggiornamenti sull'arrivo della Kia EV4.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/02/2025