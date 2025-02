Kia EV4, berlina bigusto: compatta o "mini GT". Prime foto ufficiali

EV4 sia compatta 5 porte, sia sedan (dal look... audace). World premiere: 27 febbraio. Cosa già sappiamo su tempi di uscita e prezzi

Una sola password, due profili utente differenti. Kia EV4hatchback è la più razionale, Kia EV4 in formato sedan è più... emotiva.

Dipende da te: sei ragioniere o artista?

Kia alleggerisce la pressione sull'EV Day del 27 febbraio, data individuata per svelare un set intero di nuovi modelli e concept full electric, e svela in anteprima il design definitivo di EV4 sia in carrozzeria compatta 5 porte, sia GT/berlina.

Kia EV4 hatchback

Solo gli esterni: le immagini degli interni non vengono ancora divulgate.

Naturale comunque immaginarsi un abitacolo dall'architettura e le funzionalità (display widescreen per infotainment e strumentazione) in linea con gli altri modelli elettrici Kia come EV3, EV6 ed EV9. Cioè modelli dai quali EV4 distilla, di ognuno, alcuni tratti di design.

Ma li rielabora a suo modo.

KIA EV4, UN PRIMO SGUARDO AL LOOK ESTERNO

L'estetica di Kia EV4 rimane fedele al concept originale, caratterizzandosi per un look certamente moderno e distintivo.

Tanto EV4 5 porte, quanto EV4 berlina, adottano il caratteristico frontale ''Tiger Face'', con fari a LED posizionati verticalmente e una griglia inferiore scura che dona un aspetto aggressivo. Arretrando, il design invece prende strade differenti.

EV4 sedan

Kia EV4 berlina

Quasi identica alla concept presentata nel 2023, EV4 berlina (4,50 metri circa) si distingue per un profilo laterale che ricorda quello di una Gran turismo, per non dire di una vera e propria supercar vecchia maniera.

Abbiamo esagerato? No, abbiamo soltanto preso nota di alcuni dettagli:

la silhouette long tail , con un lunotto inclinato e un pronunciato sbalzo posteriore;

, con un lunotto inclinato e un pronunciato sbalzo posteriore; lo spoiler integrato posteriore aerodinamico;

i cerchi da 19 pollici con design geometrico:

il tetto in vetro e i robusti montanti C di colore nero.



Tutti elementi che, se combinati tra di loro, conferiscono a vettura un look sportivo-elegante.

EV4 hatchback

Kia EV4 a 5 porte

Rispetto alla berlina, EV4 hatchback adotta una linea più convenzionale, ma altrettanto audace. Le differenze principali includono:

uno sviluppo longitudinale più compatto (4,40 metri circa);

un design più equilibrato individuato essenzialmente da:

gruppi ottici posteriori differenti; un lunotto più verticale; uno spoiler integrato sul tettuccio.

individuato essenzialmente da:



In generale, la compatta 5p si rivolge a un pubblico che cerca un mezzo meglio maneggevole in città, oltre che più sobrio come aspetto.

KIA EV4 GT-LINE

Kia EV4 GT-Line sedan

Entrambe le varianti saranno disponibili anche nell'allestimento top di gamma GT-Line. Che - in attesa di specifiche complete - include:

cerchi in lega da 19 pollici dal design esclusivo;

paraurti ridisegnati per un look più sportivo.



KIA EV4: VIA AL COUNTDOWN

Kia EV4, world premiere il 27 febbraio 2025

Maggiori dettagli tecnici, comprese le specifiche delle motorizzazioni e dell'autonomia, saranno rivelati durante l’evento ufficiale di fine febbraio.

Nel frattempo: hai voglia di lasciare un tuo parere sul design di nuova Kia EV4? Preferisci la compatta o la sedan? Sotto, spazio commenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2025