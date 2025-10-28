Guinness World Record

I van elettrici non hanno autonomia: sbagliato. Il record di Kia PV5

Avatar di Lorenzo Centenari, il 28/10/25

27 minuti fa - Quasi 700 km con una singola ricarica, a pieno carico

Il commerciale leggero coreano ha percorso con una singola ricarica quasi 700 km. E a pieno carico. Ora ti fiderai?

Rispetto a un'auto, un furgoncino elettrico ha un problema in più: oltre a muovere se stesso, deve trascinarsi dietro un peso extra. Quindi l'autonomia cala. Quindi il van elettrico non è competitivo. Quindi... Quindi...

Quindi arriva il van elettrico di Kia, e le scuse ora stanno a zero.

Kia PV5 Cargo, record-van di autonomia

Riceviamo e ritrasmettiamo la notizia che Kia PV5 Cargo, il primo veicolo commerciale leggero a trazione esclusivamente elettrica (eLCV) di Kia, entra ufficialmente nel Guinness World Record. Quale record stabilisce, lo hai capito.

La distanza massima percorsa da un veicolo commerciale leggero elettrico, a carico utile massimo, con una singola ricarica, di 693,38 km (430,84 miglia)”.

Persino di auto elettriche che coprano distanze vicine ai 700 km reali, se ne contano sulle dita di una mano. Quindi, complimenti! In termini di immagine ne trarrà beneficio l'intero settore degli e-van.

Kia PV5 Cargo riceve l'attestato di record

Messo alla prova in Germania, nei dintorni di Francoforte, l'esemplare del record è un PV5 Cargo Long Range, nella variante 4 porte, con motore da 163 CV e batteria da 71,2 kWh, accreditata sulla carta di un'autonomia di 412 km.

Eppure, anche viaggiando con il massimo carico utile consentito di 665 kg e lungo un percorso attentamente pianificato per essere il più verosimile possibile alla realtà quotidiana delle operazioni di consegna e logistica (semafori, incroci, rotonde, dislivelli, etc.), PV5 è riuscito a percorrere i famosi 693,38 chilometri senza mai fermarsi a fare il ''pieno''.

PV5 Cargo è il primo van elettrico di Kia

“Una testimonianza concreta della versatilità e dell'innovazione che contraddistinguono il primo PBV del brand'', dichiara Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe. ''Il fatto che questa versione possa funzionare con una sola ricarica per quasi due interi giorni lavorativi la dice lunga sulle sue capacità nel mondo reale”.

Vi informiamo quando un van elettrico oltrepassa ''quota 700''.

VEDI ANCHE
Kia PV5 WKNDR: tutto sul concept che ha vinto il premio Red Dot
Kia PV5 WKNDR cosa fa di questo concept il top del top ai Red Dot Award 2025
Di "illegale", questa Skoda Superb Diesel ha solo l'autonomia
Tesla Cybertruck e lo spoiler gonfiabile per aumentare autonomia
Tesla-invenzioni: più autonomia con lo spoiler "gonfiabile"
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/10/2025
Tags
kiaGuinness World Recordautonomia auto elettrichevan elettrici
Gallery
    Logo Kia
    Kia
    Vedi anche