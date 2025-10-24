Di "illegale", questa Skoda Superb Diesel ha solo l'autonomia

Quando l'auto elettrica raggiungerà il traguardo dei 1.000 km di autonomia, qualche anno prima un'auto Diesel (che nel frattempo, sarà stata messa al bando) già andava quasi tre volte più lontano. Per di più, un Diesel con alla guida un pilota di rally, non esattamente il simbolo della guida parsimoniosa.

Chiedere al campione europeo Miko Marczyk, reduce da un viaggio dalla Polonia a Parigi e ritorno, utilizzando un solo pieno di gasolio. Te lo ricordi, adesso, perché un tempo il Diesel andava di moda?

Al volante di una Skoda Superb 2.0 TDI 150 CV, Marczyk ha percorso 2.831 km, registrando un consumo medio di 2,61 l/100 km. Salvo reclami, qui abbiamo un record mondiale.

Miko Marczyk fa il record di autonomia e si regala una gita a Disneyland

Una Skoda Superb speciale? No, di serie. O quasi: le uniche modifiche consistevano in molle ribassate Sportline e pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Nulla che ne invalidi il titolo di campionessa del mondo a sigle unificate.

A rendere l’impresa ancora più notevole è il fatto che Marczyk abbia usato gasolio standard, non una versione premium.

Una Superb TDI di serie. Gasolio incluso

Per ottenere consumi così bassi, addirittura dimezzati rispetto al valore dichiarato di 4,8 l/100 km nel ciclo combinato WLTP, Marczyk ha seguito alcune regole fondamentali. Che puoi seguire anche tu, anche se non guidi un Diesel.

Mantenere pressioni corrette nei pneumatici (sottovalutata).

Guidare a velocità costante , evitando brusche accelerazioni (è un attimo, che cadi in tentazione, vero?).

Anticipare il traffico per ridurre al minimo le frenate (questa non la fa mai).

Utilizzare la modalità Eco , che offre cambi marcia più dolci e una risposta dell’acceleratore meno reattiva (dài, questa è facile).

Sfruttare, quando possibile, condizioni di vento favorevoli (per questa, devi avere c...lo).



Ma che velocità teneva, Marczyk? Non si sa. Il pilota precisa solo di aver sempre mantenuto una distanza di sicurezza dagli altri veicoli. E di aver spesso e volentieri seguito i camion, per ridurre la resistenza dell’aria (andava piano, si è capito).

Skoda Superb 2.0 TDI, quasi 3.000 km con un pieno

Marczyk ritiene che sia possibile fare ancora meglio: “In Germania la situazione è stata un po’ complicata” racconta. “Di notte la temperatura era di circa un grado e ho affrontato lunghi tratti in salita”.

Con un carburante di qualità superiore, si dice convinto che potrebbe ''superare i 3.000 km'' con un solo pieno.

Imprese a prova di sciopero dei benzinai, imprese che ridimensionano persino quelle di certi moderni super ibridi.

Per il Diesel, quando sarà il momento fatidico, vogliamo una cerimonia di Stato.

