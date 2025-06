Stop al Diesel? Anche No. 100 modelli in vendita a luglio 2025

Offerta di automobili a gasolio in progressivo calo. Ma non tutti i Costruttori il Diesel lo abbandonano... La guida definitiva

Lunga vita al Diesel!, si augura chi a pane e Diesel ancora pasteggia tutti i santi giorni della settimana.

Pensa: lo fa ancora oggi, ancora nel 2025. Ovvero, in tempi in cui le maglie si fanno via via più strette e un carburante un tempo dominante è relegato a una nicchia sempre più marginale.

Nel 2025, ovvero a 10 anni dalla messa al bando dei motori termici in Europa (salvo possibili correzioni dell'agenda).

Sei tra coloro che sono determinati a conservare le vecchie abitudini e a comprare un'auto Diesel? Sappi che, su piazza, di modelli se ne contano ancora a decine (a centinaia!).

Prima, un breve quadro introduttivo (e una nostra video guida all'acquisto ancora attuale).

Tempi duri, per il Diesel. Il 2025 è l'anno in cui le vendite di auto a gasolio sono scese sotto il 10% di quota: nel 2024, quella quota era ancora vicina al 15% (vedi tabella, dati UNRAE).

Mercato auto 2025 per alimentazione

Gen-Mag 2025 Gen-Mag 2024 Var. % Quota 2025 Quota 2024 Benzina 193.140 228.090 -15,3 26,6 31,0 Diesel 71.650 109.806 -34,7 9,8 14,9 Gpl 65.029 65.141 -0,2 8,9 8,9 Metano 1 1.136 -99,9 0,0 0,2 Ibride 324.807 286.032 +13,6 44,6 38,9 Ibride plug-in 35.910 23.683 +51,6 4,9 3,2 Elettriche 36.891 21.666 +70,3 5,1 2,9

Mercato auto 2025: crescono ibride ed elettriche, precipita il Diesel

In Italia si vendono sempre meno automobili Diesel e questo è un dato di fatto. Ma si vendono meno auto Diesel perché calano interesse e convenienza, o perché cala l'assortimento?

Forse, è una combinazione di ambedue le cause.

Il Diesel sul mercato dell'usato

Il dubbio è lecito. Anche perché le statistiche sulle vendite di auto usate suggeriscono che per il motore Diesel, che a maggio 2025 assorbe oltre i due quinti del mercato secondario (vedi grafico su dati ACI), la domanda sia in realtà ancora piuttosto forte.

In calo, ok. Ma a un ritmo assai più lento, rispetto al mercato del nuovo.

Quota 2024 Quota 2025 Var. % Benzina 36,7% 36,6% 1,5 Diesel 44,6% 42,0% -4,2 Gpl 7,4% 7,5% 3,2 Metano 1,9% 1,8% -3,6 Elettriche 0,7% 1,0% 46,6 Ibride 6,7% 8,9% 32,1

Il mercato dell'usato dei modelli Diesel tiene botta

Vendite auto Diesel: la Top 10

Può risultare interessante scoprire quali sono le auto a gasolio più gettonate in assoluto. Ecco la classifica 2025 (fonte: UNRAE).

Gen-Mag. 2025 1. Volkswagen Tiguan 6.054 2. Audi Q3 4.334 3. Mercedes GLA 4.137 4. Volkswagen T-Roc 4.025 5. Ford Focus 3.534 6. BMW X1 3.504 7. Alfa Romeo Tonale 3.495 8. Audi A3 3.067 9. Volkswagen Golf 2.905 10. BMW Serie 1 2.461

Audi Q3 è uno dei SUV Diesel più venduti in assoluto

Tanti automobilisti rinunciano al Diesel, in favore di automobili a benzina, o ibride, persino full electric. Ma resiste uno zoccolo duro che del Diesel non vuole (o non può?) assolutamente fare a meno.

È a loro, che è rivolto questo contenuto. Che è un semplice elenco di tutti i modelli Diesel ancora regolarmente in vendita a luglio 2025. Per eventuali approfondimenti, ci sono sempre i nostri listini auto.

Come si può evincere, tra SUV, berline e station wagon, tra propulsori termici tradizionali e Diesel elettrificati, il catalogo è in realtà ancora nutrito.

Mercedes è l'unica marca con modelli Diesel Plug-in Hybrid

Aggiorneremo questa pagina su base bimestrale. Sino a quando il Diesel farà massa critica. Anzi, no: sino a quando non ne resterà soltanto una.



20 marchi auto, oltre 100 modelli. E questa cifra, senza calcolare le sotto-varianti... Buon elenco!

Alfa Romeo Tonale MY25

Alfa Romeo Tonale 1.6 Multijet 131 CV Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo 160 CV Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Q4 211 CV Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo 160 CV Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Q4 211 CV

Audi A3 allstreet

Audi A3 Sportback 30 TDI 116 CV Audi A3 Sportback 35 TDI 150 CV Audi A3 allstreet 35 TDI 150 CV Audi A3 Sedan 30 TDI 116 CV Audi A3 Sedan 35 TDI 150 CV Audi A5 TDI 204 CV Mild Hybrid Audi A5 Avant TDI 204 CV Mild Hybrid Audi A6 TDI 204 CV Mild Hybrid Audi A6 Avant TDI 294 CV Mild Hybrid Audi A8 50 TDI quattro 286 CV Mild Hybrid Audi Q2 30 TDI 116 CV Audi Q2 35 TDI 150 CV Audi Q3 35 TDI 150 CV Audi Q3 40 TDI 193 CV Audi Q3 Sportback 35 TDI 150 CV Audi Q3 Sportback 40 TDI 193 CV Audi Q5 TDI 204 CV Mild Hybrid Audi Q5 Sportback TDI 204 CV Mild Hybrid Audi Q7 45 TDI quattro 231 CV Mild Hybrid Audi Q7 50 TDI quattro 286 CV Mild Hybrid Audi Q8 45 TDI quattro 231 CV Mild Hybrid Audi Q8 50 TDI quattro 286 CV Mild Hybrid

BMW Serie 1 MY25

BMW 118d 150 CV BMW 120d 163 CV Mild Hybrid BMW 220d Coupé 190 CV Mild Hybrid BMW 218d Gran Coupé 150 CV BMW 220d Gran Coupé 163 CV Mild Hybrid BMW 218d Active Tourer 150 CV BMW 220d Active Tourer 150 CV Mild Hybrid BMW 223d xDrive Active Tourer 197 CV Mild Hybrid BMW 318d 150 CV Mild Hybrid BMW 320d 190 CV Mild Hybrid BMW 330d 286 CV Mild Hybrid BMW M340d xDrive 340 CV Mild Hybrid BMW 318d Touring 150 CV Mild Hybrid BMW 320d Touring 190 CV Mild Hybrid BMW 330d Touring 286 CV Mild Hybrid BMW M340d xDrive Touring 340 CV Mild Hybrid BMW 420d 190 CV Mild Hybrid BMW 430d 286 CV Mild Hybrid BMW M440d xDrive 340 CV Mild Hybrid BMW 420d Gran Coupé 190 CV Mild Hybrid BMW 430d xDrive Gran Coupé 286 CV Mild Hybrid BMW 520d 197 CV Mild Hybrid BMW 540d xDrive 266 CV Mild Hybrid BMW 520d Touring 197 CV Mild Hybrid BMW 540d xDrive Touring 266 CV Mild Hybrid BMW 740d xDrive 299 CV Mild Hybrid BMW 840d xDrive Coupé 340 CV Mild Hybrid BMW 840d xDrive Cabrio 340 CV Mild Hybrid BMW 840d xDrive Gran Coupé 340 CV Mild Hybrid BMW X1 sDrive18d 150 CV BMW X1 sDrive20d 163 CV Mild Hybrid BMW X1 xDrive23d 211 CV Mild Hybrid BMW X2 sDrive18d 150 CV BMW X2 sDrive20d 163 CV Mild Hybrid BMW X3 xDrive20d 197 CV Mild Hybrid BMW X4 xDrive20d 190 CV Mild Hybrid BMW X4 xDrive30d 249 CV Mild Hybrid BMW X4 xDriveM40d 340 CV Mild Hybrid BMW X5 xDrive30d 298 CV Mild Hybrid BMW X5 xDrive40d 352 CV Mild Hybrid BMW X6 xDrive30d 298 CV Mild Hybrid BMW X5 xDrive40d 352 CV Mild Hybrid BMW X7 xDrive40d 340 CV Mild Hybrid

Citroen C5 Aircross (2024)

Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi (2024) 131 CV

Cupra Formentor

Cupra Leon 2.0 TDI 150 CV Cupra Leon Sportstourer 2.0 TDI 150 CV Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV

DS7

DS7 1.5 BlueHDi 131 CV

Fiat Tipo 4 porte

Fiat Tipo (4 porte) 1.6 Multijet 131 CV

Ford Focus Wagon

Ford Focus 1.5 EcoBlue 116 CV Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue 116 CV Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 102 CV Ford Ranger 2.0 EcoBlue 170 CV Ford Ranger 3.0 EcoBlue 241 CV

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 CV Mild Hybrid

Kia Sportage 2025

Kia Sportage 1.6 CRDI 136 CV Mild Hybrid Kia Sorento 2.2 CRDI 193 CV

Land Rover Defender

Range Rover Evoque D165 163 CV Mild Hybrid Range Rover Evoque D200 204 CV Mild Hybrid Land Rover Discovery Sport D165 163 CV Mild Hybrid Land Rover Discovery Sport D200 204 CV Mild Hybrid Land Rover Defender D200 200 CV Mild Hybrid Land Rover Defender D250 249 CV Mild Hybrid Land Rover Defender D300 300 CV Mild Hybrid Land Rover Discovery D250 249 CV Mild Hybrid Land Rover Discovery D300 350 CV Mild Hybrid Range Rover Velar D200 204 CV Mild Hybrid Range Rover Velar D300 300 CV Mild Hybrid Range Rover Sport D250 249 CV Mild Hybrid Range Rover Sport D300 300 CV Mild Hybrid Range Rover Sport D350 350 CV Mild Hybrid Range Rover D250 249 CV Mild Hybrid Range Rover D350 350 CV Mild Hybrid

Mazda CX-60

Mazda CX-5 2.2 D 150 CV Mazda CX-60 3.3 D 200 CV Mild Hybrid Mazda CX-80 3.3 D 249 CV Mild Hybrid

Mercedes GLC Coupè

Mercedes A 180 d 116 CV Mercedes A 200 d 150 CV Mercedes A 220 d 190 CV Mercedes A 180 d Sedan 116 CV Mercedes A 200 d Sedan 150 CV Mercedes A 220 d Sedan 190 CV Mercedes CLA 180 d Shooting Brake 116 CV Mercedes CLA 200 d Shooting Brake 150 CV Mercedes CLA 220 d Shooting Brake 190 CV Mercedes B 180 d 116 CV Mercedes B 200 d 150 CV Mercedes B 220 d 190 CV Mercedes C 200 d 163 CV Mild Hybrid Mercedes C 220 d 197 CV Mild Hybrid Mercedes C 300 d 265 CV Mild Hybrid Mercedes C 300 de 313 CV Plug-in Hybrid Mercedes C 200 d SW 163 CV Mild Hybrid Mercedes C 220 d SW 197 CV Mild Hybrid Mercedes C 300 d SW 265 CV Mild Hybrid Mercedes C 300 de SW 313 CV Plug-in Hybrid Mercedes C 220 d All Terrain 200 CV Mild Hybrid Mercedes CLE 220 d Coupé 197 CV Mild Hybrid Mercedes CLE 220 d Cabrio 197 CV Mild Hybrid Mercedes E 220 d 197 CV Mild Hybrid Mercedes E 450 d 367 CV Mild Hybrid Mercedes E 300 de 313 CV Plug-in Hybrid Mercedes E 220 d SW 197 CV Mild Hybrid Mercedes E 450 d SW 367 CV Mild Hybrid Mercedes E 300 de SW 313 CV Plug-in Hybrid Mercedes E 220 d All Terrain 197 CV Mild Hybrid Mercedes E 450 d All Terrain 367 CV Mild Hybrid Mercedes CLS 300 d 265 CV Mild Hybrid Mercedes S 350 d 313 CV Mild Hybrid Mercedes S 450 d 367 CV Mild Hybrid Mercedes T 160 d 95 CV Mercedes T 180 d 116 CV Mercedes GLA 180 d 116 CV Mercedes GLA 200 d 150 CV Mercedes GLA 220 d 190 CV Mercedes GLB 180 d 116 CV Mercedes GLB 200 d 150 CV Mercedes GLB 220 d 190 CV 298 CV Mercedes GLC 220 d 197 CV Mild Hybrid Mercedes GLC 300 d 269 CV Mild Hybrid Mercedes GLC 450 d 367 CV Mild Hybrid Mercedes GLC 300 de 333 CV Plug-in Hybrid Mercedes GLC 220 d Coupé 197 CV Mild Hybrid Mercedes GLC 300 d Coupé 269 CV Mild Hybrid Mercedes GLC 450 d Coupé 367 CV Mild Hybrid Mercedes GLC 300 de Coupé 333 CV Plug-in Hybrid Mercedes GLE 300 d 269 CV Mild Hybrid Mercedes GLE 450 d 367 CV Mild Hybrid Mercedes GLE 350 de 333 CV Plug-in Hybrid Mercedes GLE 300 d Coupé 269 CV Mild Hybrid Mercedes GLE 450 d Coupé 367 CV Mild Hybrid Mercedes GLE 350 de Coupé 333 CV Plug-in Hybrid Mercedes G 450 d 367 CV Mild Hybrid Mercedes GLS 340 d 313 CV Mild Hybrid Mercedes GLS 450 d 367 CV Mild Hybrid

Nuova Mini Countryman SE ALL4, la prova su strada

Mini Countryman D 163 CV Mild Hybrid

Peugeot 308 SW

Peugeot 308 1.5 BlueHDi 131 CV Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi 131 CV

Renault Clio

Renault Clio 1.5 dCi 101 CV Renault Kangoo 1.5 Blue dCi 95/116 CV

Seat Leon Sportstourer

Seat Leon 2.0 TDI 116/150 CV Seat Leon Sportstourer 2.0 TDI 116/150 CV Seat Ateca 2.0 TDI 150 CV

Skoda Karoq

Skoda Octavia 2.0 TDI 116/150 CV Seat Octavia Wagon 2.0 TDI 116/150 CV Seat Superb Wagon 2.0 TDI 150/193 CV Skoda Karoq 2.0 TDI 116/150 CV Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150/193 CV

Nuovo Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 205 CV Toyota Hilux 2.4 D-4D 150 CV Toyota Hilux 2.8 D-4D 204 CV

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Golf 2.0 TDI 116/150 CV Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 116/150 CV Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 122/150/193 CV Volkswagen Caddy 2.0 TDI 102/122 CV Volkswagen Touran 2.0 TDI 122/150 CV Volkswagen T-Roc 2.0 TDI 116/150 CV Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150/193 CV Volkswagen Tayron 2.0 TDI 150/193 CV Volkswagen Touareng 3.0 V6 TDI 231/286 CV Volkswagen Amarok 2.0 TDI 170/205 CV Volkswagen Amarok 3.0 TDI 241 CV

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/06/2025