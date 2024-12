Solo EV, anzi no: all'Italia, un assist da BMW. Biodiesel "di serie"

Dal 2025 tutti i nuovi modelli diesel prodotti in Germania saranno riforniti in fabbrica di oli vegetali idrotrattati (HVO 100)

Perché le vie della decarbonizzazione sono infinite. O quantomeno, non c'è solo l'auto elettrica. Proprio come Toyota, anche BMWritiene che per ottenere una significativa riduzione di CO2 da parte dell'industria automobilistica sia necessaria la combinazione di diverse tecnologie. Quindi, a partire da gennaio 2025 tutti i nuovi modelli diesel costruiti in Germania saranno inizialmente riempiti con olio vegetale idrotrattato, o HVO 100. Per gli amici, il classico biodiesel. Un assist all'Italia, che sui biocarburanti è leader e che è in conflitto con la Commissione Europea circa la scadenza del 2035 per la vendita di auto a combustione interna nei Paesi membri.

Nuove BMW, dieta a biodiesel dalla nascita

IL BUON ESEMPIO Fornitore del diesel biologico è la finlandese Neste, mentre l'HVO 100 sarà utilizzato negli stabilimenti BMW di Monaco, Dingolfing, Ratisbona e Lipsia. L'HVO 100 di Neste è prodotto da diversi rifiuti, tra cui oli da cucina, residui e altre materie prime rinnovabili. Oltre a essere più rispettoso dell'ambiente (produce il -90% di emissioni di gas serra durante il ciclo di vita, rispetto al normale diesel fossile), registra anche un miglior comportamento di avviamento a freddo. Prima della consegna alle concessionarie, BMW riempirà ogni nuovo esemplare fresco di produzione con 5-8 litri di biocarburante. BMW dà l'esempio, il cliente finale sceglierà se seguirlo: in Germania, infatti, il biodiesel Neste è disponibile anche in molte stazioni di servizio, mentre BMW già ne fa largo impiego per alcuni suoi camion di logistica.

RETRO-FUEL ''Quando si tratta di protezione del clima, ogni tonnellata di CO2 risparmiata conta'', afferma il presidente di BMW Oliver Zipse. ''Gli oltre 250 milioni di veicoli esistenti in Europa sono un fattore importante: se la quota rigenerativa del carburante fosse aumentata, il loro bilancio di CO2 potrebbe notevolmente migliorare''. BMW ha di recente aderito all'eFuel Alliance, gruppo di interesse che rappresenta oltre 170 aziende in tutto il mondo. Aziende tra le quali Alpina, Horse, Suzuki, Bosch, Repsol, Siemens, Iveco, Mazda, Honeywell, Husqvarna. Aziende con un minimo comun denominatore: la fiducia nei carburanti alternativi.

Da gennaio 2025, primo rifornimento a HVO 100

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/12/2024