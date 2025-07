Diesel Euro 5, stop rimandato: cosa cambia davvero

Il blocco alla circolazione dei diesel Euro 5 slitta al 2026. Chi è coinvolto e come funziona l'alternativa Move-In

Il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5, ormai lo sappiamo, slitta di un anno: nelle quattro Regioni del Bacino Padano – Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – entrerà in vigore non prima di ottobre 2026 ma con nuove regole. Come cambia davvero lo scenario? Posso ancora guidare la mia auto diesel euro 5? Fino a quando? Vediamo...

Stop ai Diesel Euro 5 a Milano: la Regione dice no

Un emendamento al Decreto Legge Infrastrutture, approvato nelle scorse settimane punta a rendere le limitazioni più flessibili, lasciando margini d’azione alle amministrazioni locali.

In particolarela la ''limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5'', che era destinata a entrare in vigore il 1° ottobre 2025, slitta di un anno esatto. Fino al 1° ottobre 2026 chi ha un'auto diesel Euro 5 potrà continuare a usarla, salvo altre limitazioni temporanee decise dai comuni.

Se nulla cambierà nel frattempo, i blocchi dei veicoli a gasolio interessati non si applicheranno più automaticamente anche ai piccoli comuni (da 30.000 abitanti in su) ma saranno prioritari solo nelle aree urbane con oltre 100.000 abitanti.

Capoluoghi e province

Per capirci, chi vive nei capoluoghi delle regioni interessate, come Milano, Torino, Bologna e Venezia verrebbe colpito dal giro di vite alla circolazione, ma sarebbero moltissimi i comuni in cui la limitazione potrebbe non scattare.

Le Regioni avranno poi la facoltà di poter scegliere cosa fare davvero e potranno persino evitare blocchi strutturali, se adotteranno strategie alternative efficaci per la riduzione delle emissioni, in linea con le direttive europee.

Le città, dal canto loro, potranno anticipare le limitazioni aggiornando i propri piani aria e questo potrebbe portare a qualche attrito tra le amministrazioni.

Diesel Euro 4 ferme anche nel weekend

Le auto Euro 5, colpite dalla limitazione alla circolazione, sono quelle che rispettano gli standard europei in vigore dal 1° settembre 2009 per le nuove omologazioni e dal 1° gennaio 2011 per le immatricolazioni.

Non tutte le auto immatricolate dopo il 2009 sono Euro 5. Alcuni modelli potrebbero essere ancora Euro 4 o, al contrario, già Euro 6.

Per verificarlo:

consulta il libretto di circolazione (sezione V.9)

oppure usa il Portale dell’Automobilista inserendo la targa

MoVe-In, la tabella delle soglie chilometriche annuali in Area B di Milano

Una soluzione parziale al blocco del veicolo esiste: si chiama MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) ed è un sistema attivo in Lombardia, che consente di percorrere un numero limitato di km all’anno, variabile in base alla classe del veicolo.

Esempio? Un'auto diesel Euro 5 potrà circolare in Lombardia fino a 10.000 km/anno in Zona 1, che comprende il capoluogo e le zone limitrofe, e 2.000 km all'interno dell'Area B di Milano. Il prezzo per il primo anno è di 50 euro, compresa l'installazione della black box; ogni sucessivo rinnovo annuale costerà 20 euro.

Dire all'automobilista che la sua auto inquina, ma basta che paghi perché possa entrare, è un po' un controsenso, diciamolo. Per chi fa poca strada, tuttavia, MoVe-In può risolvere il problema con poca spesa. Qui sotto un video su come funziona e come attivarlo sul sito ufficiale.

