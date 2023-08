Blocco Diesel Euro 5 in Piemonte, le reazioni di comuni e commercianti

Tutto è pronto: dal prossimo 15 settembre scatterà in molte città del Piemonte il blocco alla circolazione delle auto Euro 5 a gasolio ed Euro 2 a benzina, oltre ai divieti già attualmente in vigore. Una misura molto restrittiva (riguarda decine di migliaia di auto immatricolate trail 2009 e il 2014), decisa dalla giunta regionale in seguito alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea per la qualità dell’aria rilevata tra il 2010 e il 2018 in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, e relativa condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Una condanna che ha costretto la giunta ad anticipare misure inizialmente previste per il 2025.

Torino e Piemonte, il blocco alla circolazione degli Euro 5 Diesel

I COMUNI I primi a lamentarsi della misura sono proprio i comuni attorno alla città di Torino, che chiedono misure strutturali che favoriscano e incentivino l’uso dei mezzi pubblici, introducendo per esempio il biglietto unico, potenziando i collegamenti esistenti e lavorando per migliorare le condizioni del traffico in alcune zone notoriamente “deboli”. Di pari passo, si chiedono incentivi e sostegni alle famiglie con reddito medio-basso, che - complice anche l’aumento dei prezzi e l’inflazione di questi ultimi mesi - non possono sostituire un’auto relativamente recente come una Diesel Euro 5, in vigore dal 2009 al 2014.

I COMMERCIANTI “Fra blocco degli Euro 5 Diesel, strisce gialloblu e aumento dei ticket per i parcheggi e i mezzi, si prepara un rientro dalle ferie disastroso per i commercianti, ma anche per i cittadini. Comune e Regione ci riflettano: non è questo il momento per assestare un altro duro colpo a negozi, bar e ristoranti”, ha dichiarato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino e Piemonte. Rincara la dose Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino: “Il blocco dei veicoli diesel Euro 5 è un provvedimento iniquo ed anti-imprenditoriale. Iniquo, perché penalizza le famiglie che non possono permettersi di sostituire l’auto. Anti-imprenditoriale, perché impedisce di lavorare a tutti coloro, a cominciare dagli artigiani, per i quali il furgone è un vero e proprio strumento di lavoro per raggiungere i clienti. Il blocco anti-smog è per le micro-imprese un vero e proprio lockdown imposto per ragioni non sanitarie ma ambientali. Un ulteriore colpo assestato ad un settore che dopo aver pagato un duro prezzo durante la pandemia ora si trova a fare i conti con le conseguenze dell’inflazione”.

Torino e Piemonte, il blocco alla circolazione degli Euro 5 Diesel: le reazioni

IL CODACONS Non è mancato l’intervento del Codacons, che in una nota stampa fa sapere di “contestare modi e tempi dello stop ai veicoli Diesel Euro 5 adottato in Piemonte. Come per la stangata su biglietti dei mezzi pubblici e dei parcheggi deliberata nelle scorse settimane dalla Giunta Comunale, anche la nuova misura della Regione Piemonte - anticipata di due anni rispetto al previsto – non tiene assolutamente conto del notevole pregiudizio che si produce a danno dei cittadini. È evidente, infatti, che non si possa obbligare – in tempistiche assolutamente inadeguate e prendendo di sorpresa i cittadini – un gran numero di lavoratori e di famiglie a sostituire i propri mezzi di trasporto privato in nome della transizione ecologica, in un momento in cui le difficoltà economiche già gravano pesantemente su di essi e sulle imprese, senza adeguati incentivi (che, per ora, sono solo annunciati). L’Associazione chiede di adottare ogni provvedimento idoneo a garantire ai proprietari di autovetture Diesel Euro 5 pregiudicati la liquidazione di un equo indennizzo, proporzionato al valore del danno subito a causa della privazione del godimento del bene (l’automobile)''.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/08/2023