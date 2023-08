Piemonte: dal 15 settembre 2023 scatta il blocco alla circolazione per i diesel Euro 5

Il prossimo 15 settembre 2023 scatteranno nuovi blocchi alla circolazione in Piemonte, in particolare a Torino e nei comuni limitrofi. Di seguito trovate tutto quello che c’è da sapere sui veicoli che non potranno più circolare, in quali orari scatta il divieto di circolazione, quali deroghe sono previste, e come funziona il sistema Move-In in Piemonte.

Torino e Piemonte, il blocco alla circolazione degli Euro 5 Diesel: le reazioni

Ecco quali sono le restrizioni al traffico che entreranno in vigore a Torino e comuni limitrofi a partire dal prossimo 15 settembre, e che coinvolge più di mezzo milione di autoveicoli:

Circolazione vietata alle auto Diesel omologate fino a Euro 5 , dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, fino al 15 aprile 2024

, dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, fino al 15 aprile 2024 Circolazione vietata alle moto fino a Euro 1, tutti i giorni, festivi inclusi

Restano invariati i divieti già in essere, che prevedono il blocco dei veicoli adibiti al trasporto persone e merci fino a Euro 2 (benzina e Diesel) e fino a Euro 1 se con alimentazione bi-fuel GPL o metano.

ALLERTA ARANCIONE E ROSSA In caso di superamento del livello limite giornaliero di PM10 potranno scattare ulteriori divieti emergenziali, divisi in due livelli

ARANCIONE (nel caso si verifichi il superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi): il blocco si estende anche al sabato e ai giorni festivi , sempre dalle 8.00 alle 19.00, per i veicoli adibiti al trasporto persone

(nel caso si verifichi il superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi): il blocco si estende anche , sempre dalle 8.00 alle 19.00, per i veicoli adibiti al trasporto ROSSO (superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi): stop ai veicoli merci Euro 5 Diesel anche al sabato e festivi, sempre dalle 8:00 alle 19:00

Torino e Piemonte, il blocco alla circolazione degli Euro 5 Diesel: norme e deroghe

Ecco l'elenco dei comuni e delle città interessati dallo stop delle auto Euro 5 diesel e le Euro 2 benzina:

Torino

Alpignano (TO)

Baldissero Torinese (TO)

Beinasco (TO)

Borgaro Torinese (TO)

Cambiano (TO)

Candiolo (TO)

Carignano (TO)

Caselle Torinese (TO)

Chieri (TO)

Collegno (TO)

Druento (TO)

Grugliasco (TO)

La Loggia (TO)

Leinì (TO)

Mappano (TO)

Moncalieri (TO)

Nichelino (TO)

Orbassano (TO)

Pecetto Torinese (TO)

Pianezza (TO)

Pino Torinese (TO)

Piobesi Torinese (TO)

Piossasco (TO)

Rivalta di Torino (TO)

Rivoli (TO)

San Mauro Torinese (TO)

Santena (TO)

Settimo Torinese (TO)

Trofarello (TO)

Venaria Reale (TO)

Vinovo (TO)

Volpiano (TO)

Alessandria

Acqui Terme (AL)

Casale Monferrato (AL)

Novi Ligure (AL)

Ovada (AL)

Tortona (AL)

Valenza (AL)

Asti

Canelli (AT)

Nizza Monferrato (AT)

Biella

Cossato (BI)

Valdilana (BI)

Cuneo

Alba (CN)

Borgo San Dalmazzo (CN)

Bra (CN)

Busca (CN)

Fossano (CN)

Mondovì (CN)

Savigliano (CN)

Saluzzo (CN)

Novara

Arona (NO)

Borgomanero (NO)

Cameri (NO)

Galliate (NO)

Oleggio (NO)

Trecate (NO)

Vercelli

Borgosesia (VC)

Verbania

Omegna

Torino e Piemonte, il blocco alla circolazione degli Euro 5 Diesel: tutto quello che c'è da sapere

Anche con il blocco della circolazione che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre, rimane aperta la circolazione senza limiti alle seguenti categorie di veicoli:

Auto elettriche

Auto a benzina, ibride incluse, con omologazione da Euro 3 in su

Auto Diesel, anche ibride, con omologazione Euro 6 (e relative sotto-categorie A, B, C, D e D-Temp)

Auto con alimentazione monovalente o bi-fuel a GPL, metano con omologazione almeno Euro 2

Motoveicoli con omologazione almeno Euro 2

LE DEROGHE Come sempre, sono previste deroghe per alcune categorie di veicoli. Eccole, in dettaglio:

Veicoli diretti a officine e centri autorizzati per revisioni, trasformazioni GPL/metano o rottamazione

Veicoli delle Forze Armate, Organismi di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di Soccorso in servizio di Protezione Civile

Autoveicoli ad uso speciale per rimozione forzata o interventi su mezzi o rete di trasporto pubblico

Veicoli per raccolta rifiuti o servizi pubblici di cattura animali

Autoveicoli categoria M1, M2, M3 per trasporto pubblico con dispositivi per abbattimento particolato

Veicoli per trasporto di persone con disabilità o gravi patologie, in emergenze mediche

Veicoli per trasporto di pazienti in terapia o dimessi da strutture sanitarie con certificazione medica

Veicoli aziendali o enti di servizio pubblico in interventi tecnico-operativi urgenti

Macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d’opera

Veicoli di associazioni sportive affiliate al CONI o federazioni ufficiali

Veicoli di operatori assistenziali o servizi domiciliari

Veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare

Veicoli per cerimonie funebri o religiose non ordinarie

Veicoli di testate televisive, riprese cinematografiche, distribuzione stampa

Veicoli per traslochi, autorizzati suolo pubblico

Veicoli per manifestazioni autorizzate, ingresso/uscita mercati o fiere autorizzate

Veicoli per trasporto pasti a mense, ospedali, case di riposo

Veicoli di residenti esterni con prenotazione alberghiera

Veicoli per imbarco marittimo o ferroviario

Veicoli per manifestazioni regolari o uscita mercati/fiere autorizzate

Veicoli per lavoratori senza trasporto pubblico entro 1000 metri

Car-pooling: veicoli con almeno 3 persone o 2 persone per veicoli omologati a 2/3 posti

LE AUTO STORICHE Sono esentati dal blocco anche i veicoli storici e da collezione con certificato di rilevanza storica indicato nella carta di circolazione. La deroga vale per tutti i giorni per le auto con più di 40 anni sulle spalle, quelle tra i 20 e i 40 anni potranno solo circolare nei giorni festivi e prefestivi.

Già in funzione in Lombardia, in particolare nella città metropolitana di Milano, il servizio Move-In consente la circolazione ai veicoli inquinanti nonostante il divieto, ma solo per un tot di chilometri. Chi aderisce al programma Move-In Piemonte ottiene un numero massimo di km percorribili in base alla classe inquinante della propria vettura, e che possono essere percorsi in un anno. Un’auto per trasporto persone con motore Diesel Euro 5 può percorrere fino a 9.000 km in un anno, mentre un’auto a benzina Euro 2 solo 2.000.

FUNZIONA SEMPRE Al computo dei chilometri percorsi contribuisce ogni spostamento fatto, a qualunque ora del giorno e su qualsiasi strada, e non solo - come molti immaginano - quelli percorsi all’interno dei comuni coinvolti nel blocco, e solo nelle fasce orarie per cui è previsto. Una volta raggiunto il tetto massimo di km disponibili, per l’auto scatta il blocco alla circolazione nelle zone e negli orari in cui è attivo. Il numero di chilometri residui può essere verificato tramite la app dedicata o sul sito web.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/08/2023