MAGLIA NERA Sotto la Mole l'aria è satura, e per l'amministrazione è tutta colpa sua, del ''cattivissimo'' gasolio. Torino si conferma la città più ostile al carburante diesel, e dal 7 al 9 gennaio 2020, dopo che gli strumenti hanno registrato livelli di micropolveri superiori alla soglia dei 50 μg al metro cubo per 10 giorni di fila, vieta nuovamente la circolazione agli esemplari pre-Euro 6. Esatto, fermi anche i diesel Euro 5, cioè quelli immatricolati prima del 1° gennaio 2013. Chi ha acquistato un'auto 7 anni fa, non la può usare. Torino è un caso nazionale, ma nel Nord Italia il quadro non è molto più sereno.

PIEMONTE Torino, altri 11 comuni dell’area metropolitana, inoltre Alessandria e Novi Ligure: il blocco per i diesel Euro 5 diesel (e i veicoli a benzina Euro 1) oltrepassa anche le mura del capoluogo. Le limitazioni al traffico passano al protocollo più rigido (allerta rossa) per la prima volta dal 1° ottobre 2019. Lo stop agli Euro 5 ante-2013 è in vigore dalle ore 8 alle ore 19 tutti giorni, dal 7 al 9 gennaio 2020. Per i veicoli commerciali della stessa classe di emissioni, il divieto è invece in vigore dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

LOMBARDIA Anche a Milano e provincia il Pm10 (pur in discesa a 45,8 μg per metro cubo) resta a livelli di guardia: divieto di circolazione per i diesel Euro 4 anche martedì 7 gennaio, mentre i blocchi di primo livello sono stati revocati a Monza, Bergamo, Pavia, Vigevano. Resta attivo invece lo stop a Como e Cremona, mentre sono state introdotte nelle province di Lodi e Mantova.

VENETO Nel Comune di Venezia da martedì 7 gennaio sono in vigore le misure di limitazione alla circolazione veicolare di livello 1, quello di colore “arancio”. Stop tutti i giorni della settimana, compresi quindi sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1, inoltre i diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4, e dei veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Allerta arancione, oltre a Venezia, nelle città di Padova e Treviso.