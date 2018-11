Autore:

Lorenzo Centenari

USATO ALLA RISCOSSA Il diesel è finiito, anzi no. Se sul mercato del nuovo, strozzate dai divieti affissi in buona parte delle regioni dell'Italia del Nord, le vendite di auto a gasolio registrano un crollo a doppia cifra, ben differente è il quadro restituito dal sottobosco dell'usato, territorio dove invece il carburante più discusso del momento prospera come ai bei tempi.

CARBURANTE FEDELTÀ Lo conferma anche AutoScout24, portale leader negli annunci auto e moto: secondo il proprio Centro Studi, a novembre 2018 il diesel catalizza il 61% delle richieste totali, mentre anche nei prossimi 12 mesi il 44% di chi è intenzionato ad acquistare un’auto si sta orientando sempre su una vettura a gasolio, e solo il 28% su una a benzina.

IL BORSINO Ne consegue che le quotazioni di auto diesel di seconda mano non subiscono significative contrazioni: a settembre-ottobre 2018, i prezzi medi pareggiano o quasi i livelli del 2017 (-2,1%), tranne semmai per i diesel Euro 3 o inferiori, categoria per la quale il calo ammonta al 7,4%.

IL RAGAZZO DI CAMPAGNA Destino a macchia di leopardo, quello dei veicoli diesel di vecchia generazione. L’intenzione di acquisto varia infatti anche notevolmente in base alla dimensione della città presa in esame: nei centri al di sotto dei 50 mila abitanti il gasolio è ancora il primo partito (48% dei consensi), al contrario delle città superiori ai 250 mila abitanti, dove la prima scelta è ora la benzina (38%), col diesel che cala fino al 30% di quota.

MILANO VA A BENZINA Limitatamente alle metropoli, le vetture a benzina sono nettamente preferite a Milano (28% diesel vs 46% benzina) e Torino (29% vs 43%), mentre a Roma le due motorizzazioni ancora si equivalgono (33% vs 32%).

LA QUESTIONE MERIDIONALE Le preferenze cambiano anche al cambiare della latitudine. Al Nord il gasolio raccoglie il 38% dei favori, contro il 34% della benzina, man mano che si discende la Penisola il divario aumenta: al Centro il rapporto è di 42%-25% a vantaggio del diesel, al Sud Italia e nelle Isole la forbice si spalanca (59% diesel, 15% benzina). Infine, una curiosità "di genere": uomini più fedeli al gasolio, automobiliste donne più inclini al...tradimento.