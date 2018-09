Autore:

Lorenzo Centenari

AUTOPARADOSSI La città che ospita il più vasto Salone automobilistico al mondo che "tradisce" l'auto? Suona in antitesi, eppure Francoforte sarà la prossima piazza internazionale ad accompagnare i diesel alla porta. Stop agli Euro 5 a partire da settembre 2019, ma sin da febbraio la circolazione sarà interdetta ai diesel fino ad Euro 4. Libertà di movimento agli Euro 6, ma quanti sono in proporzione al parco circolante? Francoforte segue così Amburgo, prima metropoli tedesca ad affrancarsi dai motori a gasolio, alimentazione che in Germania incontra a quanto pare un'ostilità mai registrata altrove.

VERDI ALLA RISCOSSA Se infatti la capitale europea della finanza mette al bando i motori diesel è "grazie" alla determinazione dell'associazione ambientalista Umwelthilfe, il cui ricorso contro la forte concentrazione di ossido di azoto registrato dai misuratori cittadini è stato ora accolto dal tribunale amministrativo di Wiesbaden. Il dieselgate Volkswagen come spartiacque tra l'età dell'oro del gasolio e un'era nella quale, sembra, al combustibile più amato dagli europei verrà negato il diritto di cittadinanza. Francoforte saluta il diesel, nel frattempo flotte di Airbus di Lufthansa atterrano e decollano indisturbati dal suo trafficatissimo scalo...