Autore:

Lorenzo Centenari

SIC TRANSIT GLORIA DIESEL C'era una volta il motore a gasolio, alternativa a un altro derivato del petrolio come la benzina, meno raffinata ma ugualmente accreditata di efficienza straordinaria. C'era una volta, c'è ai giorni nostri, ci sarà in futuro. Per quanto, ancora invece non si sa. L'Europa dichiara guerra al diesel, l'Italia (il Nord in forma più accanita) prende posizione e inizia a fare fuoco. Dal 1° ottobre 2018, migliaia di centri abitati di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono interdetti alle Euro 3, talvolta anche alle Euro 4. A loro volta, centinaia di migliaia di automobilisti si vedono privati all'improvviso della libertà di movimento. Si fanno domande, invocano risposte. La mia vettura diesel può circolare? In che orari valgono i divieti? Esistono incentivi per cambiare l'auto? Mi conviene acquistare un'auto diesel? Ma soprattutto: perché tutto questo? Perplessità legittime, e alle quali tentiamo di restituire almeno qualche indicazione attraverso una serie di articoli, per comodità raccolti in un apposito Speciale. Pescate il titolo che più si avvicina alle vostre esigenze, e buona...diesel-sopravvivenza a tutti.