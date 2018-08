Autore:

Emanuele Colombo

QUANDO VALE LO STOP Il provvedimento va a rinforzare le disposizioni dalla Regione Lombardia in merito al miglioramento della qualità dell'aria: le auto diesel Euro 3 non potranno più circolare in Lombardia dal 1 ottobre al 31 marzo già a partier dal 2018. Il divieto vale nei comuni con più di 30.000 abitanti, nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle 18,30. Il blocco non vale nei giorni festivi, anche se infrasettimanali.

GUERRA AL GASOLIO Oltre alle limitazioni al traffico, la Regione Lombardia ha deciso di stanziare 7,8 milioni di euro di incentivi per la rottamazione delle auto più vecchie e l'acquisto di modelli meno inquinanti. Da questi incentivi sono però esclusi i motori a gasolio: anche se di ultima generazione. Premiate invece le auto a benzina Euro 5 ed Euro 6, le elettriche e le ibride, per cui è prevista anche l'esenzione dalla tassa di circolazione (bollo) per i primi 3 anni.

GIRO DI VITE NEL 2019 I limiti alla circolazione riguardano 570 comuni, tra località ad alta densità urbana e capoluoghi di provincia. E per il futuro sono già previsti ulteriori giri di vite: dal 1 aprile 2019, stop ai veicoli a benzina euro 0 e ai diesel fino all'Euro 2 anche dal 1 aprile al 30 settembre.