Autore:

Emanuele Colombo

QUANDO SCATTA IL DIVIETO Sono le domande del momento: “Euro 6 diesel, fino a quando possono circolare?”; “Euro 4 diesel, da che anno le bloccano?”; “Euro 6 diesel, da che anno si fermano?”. In particolare, sempre più utenti ci chiedono informazioni sulla situazione dei diesel a Milano, dove la nuova ZTL Area B introduce una roadmap che porterà al blocco totale delle auto a gasolio da qui al 2030. Ricapitoliamo il calendario dei divieti per aiutarvi a capire fino a quando potrete circolare.

LA ROADMAP La timeline è chiara e in fondo a questa pagina potete scaricare i documenti ufficiali rilasciati dal Comune di Milano. Certo è che i diesel euro 4 a Milano avranno vita breve: per loro il divieto di circolazione scatta già dal 1° ottobre 2019 (ma con 50 giorni di deroga a disposizione, si veda qui lo speciale), se nella carta di circolazione la voce V.5 riporta un numero maggiore di 0,0045 g/km, che si riferisce alle emissioni di particolato.

LA FINE DELLE EURO 5 A ottobre 2022 si fermeranno anche tutti gli altri diesel Euro 4 e pure i diesel Euro 5, senza alcuna distinzione. Più articolato invece il blocco dei diesel Euro 6, che a Milano sarà introdotto a scaglioni. Il primo gruppo di auto a gasolio sottoposte a divieto della circolazione è quello composto dai diesel Euro 6 A, B e C acquistati dopo 31/12/2018, che si fermeranno nel 2025.

CHE SUCCEDE ALLE EURO 6.2 I diesel Euro 6 A, B e C acquistati entro il 31/12/2018 saranno messi fuorilegge a partire dal 2028 e nel 2030 sarà vietata la circolazione degi diesel Euro 6D Temp – altrimenti chiamati Euro 6.2 – e pure degli ultimissimi Euro 6D, la cui omologazione entrerà in vigore solo a gennaio 2020. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scaricare la documentazione allegata a questo servizio, cliccando sui documenti in fondo alla pagina.