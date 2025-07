Già in vendita Kia XCeed 2026: più "Special" di nome e di fatto

Per il crossover coreano, nuovi motori benzina e ibrido soft, nuova XCeed Special Edition. Nuovi pure i prezzi? Ecco il listino

Siamo solo che a metà 2025, ma Kia XCeed già è proiettata nel 2026. Nuovo modello? Non esageriamo. Novità però ne abbiamo. E intelligenti.

Già in vendita dal mese di luglio 2025, l’aggiornamento annuale del crossover coreano di segmento C prevede essenzialmente l’introduzione di due nuove motorizzazioni (a benzina e ibrido soft), di una nuova Special Edition, infine di un upgrade della versione GT-line.

KIA XCEED 2026 IN BREVE

Tutte le motorizzazioni di XCeed MY26 sono ora conformi alla nuova normativa Euro 6e-bis.

La gamma si struttura su tre allestimenti: Business, Special Edition e GT-line.

Kia XCeed MY26

Il motore 1.0 T-GDi guadagna potenza e raggiunge i 115 CV (+15 CV rispetto al precedente model year), portando all’esordio anche la versione mild hybrid 48 volt con cambio automatico a 7 rapporti.

A sua volta, il precedente 1.5 T-GDi (mild hybrid) cede il posto al più moderno 1.6 T-GDi (non mild hybrid), disponibile con due livelli di potenza (150 CV o 180 CV per XCeed GT-line), sempre con cambio automatico a 7 rapporti.

Scompare, apparentemente, la motorizzazione GPL. Almeno, al lancio (il ''tri-fuel'' ibrido a GPL di Kia Niro? Niente?).

La palette colori viene infine aggiornata con l'introduzione di Magma Red e - su Special Edition - Wolf Grey.

Kia XCeed 2026, l'abitacolo

Kia XCeed Special Edition

La Special Edition nasce con l’obiettivo di declinare il look grintoso della GT-line anche sull’allestimento intermedio.

Si distingue per l’elegante tinta Wolf Grey e per i raffinati interni personalizzati in Yuka Steel Gray.

Ereditati dalla GT-line, in particolare, sono i fari posteriori a LED a nido d’ape, il raffinato black headliner e le calotte degli specchietti in high glossy black.

Kia XCeed MY26, fari LED a nido d'ape anche sulla Special Edition

Kia XCeed GT-line

La top di gamma conferma tutta l’esclusività e qualità del MY25, con un ulteriore tocco di sportività.

Oltre ai fari a LED posteriori a nido d’ape, la linea di cintura satinata scura e la griglia anteriore in high glossy black con cornice satinata, tra gli accessori salienti citiamo i paddlesal volante e la pedaliera in alluminio.

Kia XCeed 2026, gli interni

Per chi desidera il massimo, il Plus Pack (solo sulla 180 CV) aggiunge interni in Kia Tex Delight, sedili riscaldabili, sedili posteriori frazionati 40:20:40, tetto apribile elettronicamente e sistema audio “premium sound system”.

XCeed GT-line 2026 solo in formato 1.6 T-GDi DCT.

KIA XCEED MY26: LISTINO PREZZI

Prezzi leggermente differenti perché cambia la formulazione della gamma.

Business Special Edition GT-line 1.0 T-GDi 26.100 euro 1.0 T-GDi MHEV DCT 29.100 euro 31.350 euro 1.6 T-GDi DCT 150 CV 32.350 euro 34.100 euro 1.6 T-GDI DCT 150 CV 34.800 euro

Il Plus Pack costa 2.250 euro.

Visita il configuratore online sul sito web di Kia per controllare che tutte le cifre siano giuste (non vuoi mai, la distrazione...).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/07/2025