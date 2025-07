Kia EV9 GT: via alle vendite in Italia del super SUV elettrico. Ecco quanto costa

Scopri la nuova Kia EV9 GT 2025, super SUV da 508 CV che brucia lo 0-100 in 4,6". Prezzi, autonomia e tempi di ricarica

Il nuovo SUV elettrico di punta Kia EV9 GT fa il suo ingresso nel nostro Paese, con una dotazione tecnica e prestazioni al top. Scopriamo insieme le caratteristiche che lo distinguono e quanto costa in più dei modelli standard.

Vista 3/4 posteriore della Kia EV9 GT

L’estetica della Kia EV9 GT è ricca di dettagli ispirati alle alte prestazioni: griglia digitale animata da luci “Energetic”, cerchi in lega da 21”, grandi pinze freno verde neon con logo GT e interni sportivi in pelle e scamosciato nero/antracite, con inserti neon verde anche su volante e sedili. Difficile trovare un ambiente con una simile caratterizzazione tra i SUV a 7 posti come questo.

Tripli display panoramici per il guidatore, luci ambient con aggiornamenti OTA e l’ecosistema Kia Connect offrono controllo remoto del clima, preriscaldamento batteria, aggiornamenti Wi‑Fi e integrazione wireless con CarPlay e Android Auto.

La strumentazione digitale della Kia EV9 GT

Con la trazione integrale e 508 cavalli, l’EV9 GT si guadagna il titolo di SUV Kia più prestante di sempre, spingendo sull’acceleratore con uno 0–100 km/h da appena 4,6 secondi.

Un tasto sul volante permette di scegliere le modalità di guida Normal, Eco, Sport, My Drive, Terrain e Snow, per adattare istantaneamente i parametri degli ammortizzatori a controllo elettronico ECE, dello sterzo e dei freni in base al tipo di terreno.

Un secondo tasto, sempre al volante e caratterizzato dal colore verde neon, prende il nome di pulsante GT e attiva una modalità di guida specifica per godere appieno di tutto il potenziale del super SUV coreano.

Il tasto verde attiva la modalità più performante della Kia EV9 GT

In cerca di emozioni con cambio e sound motore virtuali

L'esperienza di guida è arricchita dal Virtual Gear Shift, che simula il cambio manuale nonostante l'auto sia elettrica e monomarcia. A ciò si aggiunge l'Active Sound Design, che restituisce effetti sonori accordati con velocità e cambiate simulati.

Lato comfort, Kia EV9 GT introduce per la prima volta nella gamma del costruttore coreano il sistema Road Preview, che anticipa buche e asperità grazie a telecamera e sensori, per migliorare la stabilità sui fondi imperfetti. Un po' come fanno le Active Scan Suspension sulla francese DS 7.

Lo schema meccanico della Kia EV9 GT

Dotata di batteria da 99,8 kWh, l’EV9 GT raggiunge un'autonomia di oltre 500 km e grazie all'architettura a 800V supporta la ricarica DC 10–80% in appena 24 minuti.

Il sistema Kia Charge garantisce poi accesso a oltre 800.000 colonnine in 28 Paesi, mentre la funzione V2L permette di alimentare dispositivi esterni direttamente dal SUV.

Disponibile in Italia da inizio luglio, l’EV9 GT parte da 90.500 euro e prevede una suite di aiuti alla guida eccezionalmente completa: dalla guida autonoma di secondo livello alla frenata autonoma persino in retromarcia e al parcheggio telecomandato.

In contemporanea con l'EV9 GT debutterà anche l’EV9 MY26 GT‑Line, con prestazioni ridotte, ma caratteristiche di prim'ordine: con sei o sette posti, a partire da 83.500 euro.

Dettaglio del cerchio sportivo della Kia EV9 GT

Quanto costa la Kia EV9 GT 2025 in Italia?

Il prezzo di partenza della Kia EV9 GT in Italia è di 90.500 euro.

Qual è l'autonomia reale della Kia EV9 GT?

L’autonomia dichiarata supera i 500 km con una singola ricarica, grazie alla batteria da 99,8 kWh.

In quanto accelera da 0 a 100 km/h la Kia EV9 GT?

La Kia EV9 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

Quanti posti ha la Kia EV9 GT?

Il SUV elettrico è disponibile in configurazioni a 6 o 7 posti su tre file.

Qual è la capacità di traino della Kia EV9 GT?

La EV9 GT può trainare fino a 2.500 kg, rendendola ideale anche per rimorchi o roulotte.

Quali modalità di guida offre la Kia EV9 GT?

Include le modalità Normal, Eco, Sport, My Drive, Terrain, Snow e l’esclusiva modalità GT.

Quanto tempo impiega per la ricarica rapida?

Grazie al sistema a 800 volt, la ricarica dal 10% all’80% richiede solo 24 minuti con ricarica DC.

La Kia EV9 GT supporta la funzione Vehicle-to-Load (V2L)?

Sì, può alimentare dispositivi esterni grazie alla tecnologia V2L integrata.

Scopri di più sul sito ufficiale di Kia Italia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/07/2025