Nuova Kia Sportage, ok il facelift è giusto. Tutto sul nuovo EuroSUV

Più raffinata nel design, più completa di equipaggiamento. Nuova Sportage 2025 in vendita dopo l'estate. Prima l'ibrido, poi il GPL (!)

Ha impiegato oltre sei mesi, nuova Kia Sportage, per attraversare l'Oceano. Il tour partì dalla Corea del Sud, per poi sbarcare negli Stati Uniti a novembre 2024. Ora, l'Europa. E il giro intorno al mondo viene finalmente completato.

Tutto questo per dire che Kia Sportage 2025, in larga parte, l'avevamo già esplorata fuori e dentro. Ci restava di sapere quanto sarebbe cambiata, una volta che si fosse sincronizzata anche su fusi orari a noi più familiari.

È uguale alla Sportage americana? Quasi. Passiamo in rassegna differenze e analogie di un SUV super atteso.



Ecco Kia Sportage 2025

La filosofia di design Opposites United di Kia imprime al nuovo Sportage un look che piacerà (scommetti?).

Superfici lisce e morbide si combinano con forme robuste e con una presenza su strada importante, conferendo a Sportage, per dirla con Kia, ''un carattere poliedrico, pronto per ogni circostanza''. Più prosaicamente:

nuova calandra tiger nose;

tiger nose; nuovi paraurti anteriori e posteriori;

anteriori e posteriori; nuova illuminazione a LED Star Map.



Il nuovo frontale

Nuovo anche il disegno dei cerchi, con misure da 17, 18 e 19 pollici.

Le dimensioni

Kia Sportage 2025 cresce di +2 cm in lunghezza (ora misura 4 metri e 54), mentre il passo resta uguale a prima.

La differenza col modello USA risiede proprio nell'interasse: 2,68 metri, invece di 2,75 metri.

Lunghezza 4.540 mm Altezza 1.865 mm Larghezza 1.645 mm Passo 2.680 mm

Kia Sportage 2025: dimensioni quasi inalterate



KIA SPORTAGE 2025 VISTA DALL'INTERNO

In abitacolo, nuovamente un film già visto. Eleganza, spazio, tecnologie digitali.

Il volante si presenta con un inedito design a due razze, mentre la parte superiore della plancia aggiornata e i diffusori d'aria integrati imprimono all’abitacolo una connotazione più minimalista.

Kia Sportage 2025, i nuovi interni

I nuovi rivestimenti dei sedili dovrebbero incrementare il comfort, con la versione GT-Line che si distingue per un elegante interno black and white in microfibra scamosciato Dinamica.

La capacità di carico oscilla da 587 litri a 1.776 litri: esattamente come prima, con pianale di carico a due livelli sui modelli MHEV e HEV e senza doppiofondo su versione PHEV.

Capacità di carico di 587 litri

Tecnologie digitali

A dominare la plancia è il cosiddetto Connected Car Navigation Cockpit (CCnC), costituito da due display panoramici curvi da 12,3 pollici e un nuovo head-up display (HUD) da 10 pollici.

Non mancano i protocolli wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Idem per gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air), l'hotsport Wi-Fi e la Digital Key.

Kia Sportage 2025: il display centrale

Per la prima volta su Sportage vengono infine introdotti i Kia Upgrades, che consentono agli utenti di aggiungere arcade games, YouTube e altri servizi di streaming video tramite WebOS, nonché nuovi sfondi di visualizzazione del sistema di infotainment.

Nuovi ADAS

Come tutti i veicoli della gamma Kia, Sportage è dotato di una suite completa di sistemi avanzati di guida, tra cui (al debutto):

Forward Collision Avoidance Assist (FCA) vetture, pedoni, ciclisti, e funzioni svolta e attraversamento, che sfrutta sensori e telecamera per visualizzare la strada e l’eventuale presenza di ostacoli e automaticamente attiva l’impianto frenante per evitare potenziali collisioni, anche durante l’attraversamento di un incrocio o una svolta.



vetture, pedoni, ciclisti, e funzioni svolta e attraversamento, che sfrutta sensori e telecamera per visualizzare la strada e l’eventuale presenza di ostacoli e automaticamente attiva l’impianto frenante per evitare potenziali collisioni, anche durante l’attraversamento di un incrocio o una svolta. Highway Driving Assist 2, che utilizza la telecamera frontale, i sensori radar e i dati di navigazione per aiutare a mantenere una velocità e una distanza predeterminate dal veicolo che precede in determinate circostanze. Il sistema può anche agire sul controllo dello sterzo durante i cambi di corsia e fornire assistenza nella sterzata d’emergenza.



ADAS, suite completa

Nuova Sportage a tutta elettrificazione, con un piede ancora intinto negli idrocarburi.

In Italia, si potrà pescare un ''millesei'' dalla tecnologia ibrida che meglio si adatta alle proprie esigenze:

Sportage MHEV (benzina mild hybrid 48 volt) 1.6 litri turbo benzina iniezione diretta (T-GDI) 6 marce manuale o 7 marce automatico trazione anteriore 150 CV



Sportage MHEV (diesel mild hybrid 48 volt) 1.6 litri turbo diesel iniezione diretta (CRDi) 6 marce manuale o 7 marce automatico trazione anteriore 136 CV



Sportage HEV (full hybrid) 1.6 litri turbo benzina iniezione diretta (T-GDI) 6 marce automatico trazione anteriore o integrale 239 CV



Sportage PHEV (plug-in hybrid) 1.6 litri turbo benzina iniezione diretta (T-GDI) 6 marce automatico trazione integrale 288 CV





Sempre quattro motori ibridi

Kia segnala che la trasmissione di nuova generazione in dotazione a Sportage HEV e PHEV permette di erogare una potenza maggiore.

Nel 2026 debutterà anche una versione PHEV a trazione anteriore, ma la notizia vera è un'altra.

E cioè che sarebbe in fase di studio e sviluppo, specificamente per il mercato italiano, una versione benzina con alimentazione a GPL. Ci terremo e ci terremo aggiornatissimi.

Kia Sportage 2025: anche a GPL (successivamente)

L'edizione di nuova Kia Sportage per l'Europa verrà prodotta nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia, e arriverà negli showroom Kia dopo l’estate 2025.

I prezzi verranno comunicati a ridosso della commercializzazione (si accettano puntate).

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 04/06/2025