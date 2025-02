Kia Sportage: in attesa del nuovo modello, sconti fino a 10.000 euro

Porte aperte Kia il 22-23 febbraio 2025. Scopri tutte le promo in corso sul C-SUV ibrido best seller, anche Diesel mild hybrid

Design, tecnologie, gamma motori: la quinta generazione di Kia Sportage è un successo, nel 2024 è il C-SUV ibrido più venduto in Italia (fonti: Dataforce e UNRAE).

Naturale che attorno al debutto del nuovo modello, atteso nel corso del 2025, la frenesia si tocchi con mano.

Nell'attesa di scoprire come cambi (anche se già le foto di Sportage 2025 circolano in rete dagli scorsi mesi), fioccano le promozioni su Sportage pre-lifting.

E il weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio è un weekend di porte aperte Kia. Per entrare in concessionaria preparato, ecco una panoramica del set di offerte finanziarie. Da leccarsi i baffi.

KIA SPORTAGE, LE PROMO DI FEBBRAIO 2025

Kia Sportage, sconti fino a 10.000 euro

Per celebrare il titolo di SUV ibrido di taglia M di maggior fortuna in Italia, a febbraio Kia confeziona promozioni sull'intera gamma Sportage, con vantaggi fino a 10.000 euro.

Di seguito, ecco le principali offerte nel dettaglio, espresse nella forma più schematica e chiara possibile.

Sportage Full-Hybrid, quale sconto

Sportage Full Hybrid

In edizione ibrida auto-ricaricabile, Sportage è disponibile con 35 rate mensili da 199 euro tramite finanziamento Scelta Kia con maxirata finale.

Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV AT6 Business Prezzo di listino 38.000 euro Prezzo promozionale 33.750 euro Sconto 4.250 euro Formula Finanziamento Anticipo 7.100 euro Rate mensili 199 euro Durata 35 mesi TAN 5,95% TAEG 7,02% Valore Futuro Garantito 24.700 euro

Sportage Plug-in Hybrid, il maxi sconto

Su Sportage PHEV, in leasing, l'offerta maggiore

In formato ibrido ''alla spina'', Sportage è in vendita da 199 euro in 35 mesi sia con leasing finanziario K-Lease, sia attraverso finanziamento Scelta Kia.

Ma è la formula leasing, che restituisce il vantaggio maggiore. Cioè quello sconto da oltre 10.000 euro...

Kia Sportage 1.6 T-GDI PHEV AT6 AWD Business Prezzo di Listino 46.700 euro Prezzo Promozionale 36.274 euro Sconto 10.426 euro Formula Leasing Primo canone 9.202 euro Canoni mensili 199 euro Durata 35 mesi TAN 5,94% TAEG 7,82% Valore di riscatto 28.020 euro

La promo su Sportage Benzina Mild-Hybrid

Kia Sportage, gli interni

In configurazione benzina mild hybrid 48 volt, il SUV coreano viene proposto sempre con 35 rate mensili da 199 euro, con soluzione di finanziamento Scelta Kia.

Kia Sportage 1.6 T-GDI MHEV Business Prezzo di Listino 33.500 euro Prezzo Promozionale 29.250 euro Sconto 4.250 euro Formula Finanziamento Anticipo 4.770 euro Rate Mensili 199 euro Durata 35 mesi TAN 5,96% TAEG 7,11% Valore Futuro Garantito 22.110 euro

Sportage Diesel Mild Hybrid in promo

In offerta anche Sportage mild hybrid Diesel

Sempre in versione mini-ibrida 48 volt, ma associato a propulsore a gasolio, Sportage infine è disponibile con 35 rate mensili da 199 euro, tramite il solito finanziamento con maxirata finale Scelta Kia.

Kia Sportage 1.6 CRDI Mild Hybrid Business Prezzo di Listino 35.000 euro Prezzo Promozionale 30.750 euro Sconto 4.250 euro Formula Finanziamento Anticipo 5.450 euro Rate Mensili 199 euro Durata 35 mesi TAN 5,97% TAEG 7,09% Valore Futuro Garantito 23.100 euro



Promo a scadenza

Salvo proroghe, le condizioni sopra riportate sono valide per i contratti stipulati entro il 29 febbraio 2025.

Per maggiori dettagli, puoi sempre consultare il sito ufficiale di Kia Italia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 18/02/2025