Nuovo Kia Seltos 2026: il SUV compatto ibrido svelato in anticipo da Hyundai

Da noi non è ancora arrivato, ma il SUV compatto Kia Seltos, già distribiuito all'estero, si prepara per un restyling che dovrebbe debuttare nel 2026. E che potrebbe arrivare pure in Italia.

La prima immagine del nuovo modello potrebbe essere involontariamente sfuggita in un video documentario interno a Hyundai, che tra gli altri vede parlare anche il nostro Giorgetto Giugiaro.

A riportare la notizia è Korean Car Blog, che fornisce alcune anticipazioni sul futuro SUV coreano. Vediamo insieme di che cosa si tratta e quali speranze ci sono di vederlo, prima o poi, nelle concessionarie italiane.

Kia Seltos nel video documentario Hyundai

L'immagine del presunto Kia Seltos 2026 compare nel trailer del documentario “The Great Heritage: Car”, che tratta dei processi di design e sviluppo dei veicoli del gruppo Hyundai-Kia.

Lo straordinario cameo è davvero ben nascosto: se non sai che c'è, potresti guardare il video dieci volte senza scoprirlo. Questo perché rimane lontanissimo sullo sfondo, sulla destra e in alto rispetto a un modellino in argilla sfocato in primo piano (vedi foto di copertina).

Dettagli visivi del prototipo

Frontale alto e squadrato, linea di cintura spezzata, il veicolo mostrato nel video presenta caratteristiche inedite:

Fari anteriori parzialmente visibili

Linea del tetto simile ai prototipi Seltos recentemente avvistati su strada

Griglia frontale multi-barre che richiama il pickup Kia Tasman, un altro modello sconosciuto in Italia

Coda con richiami stilistici alla Kia EV9

Kia EV9 GT-Line, vista laterale

Kia ha confermato, durante la conferenza sui risultati finanziari di fine 2024, che la nuova Seltos verrà presentata ufficialmente a gennaio 2026, inizialmente nella versione per il mercato coreano.

Le motorizzazioni attese includono:

Un sistema ibrido con motore 1.6 litri da 141 CV , simile a quello della Kia Niro

Versioni benzina con motori a quattro cilindri, incluse le opzioni da 2.0 litri e 1.6 turbo

Possibile trazione integrale elettrica con motore aggiuntivo posteriore

Kia Seltos 2019, vista 3/4 anteriore del SUV compatto

Lanciata nel 2021, l'attuale Kia Seltos condivide la piattaforma con la Hyundai Kona e la Kia Soul. Si tratta di un SUV compatto di circa 4,37 m, che nei vari mercati internazionali è proposto con un'ampia gamma di motori a benzina e diesel, tra cui:

2.0 litri da 147 CV per il mercato USA

1.6 turbo da 175 CV per altre regioni

La nuova generazione promette quindi un salto evolutivo soprattutto in termini di design e propulsione ibrida.

Un look più muscoloso

Rispetto alla versione attuale, la nuova Seltos sembra orientarsi verso un design più robusto e squadrato, con una mascherina a listelli verticali che strizza l’occhio ai fuoristrada più tradizionali. La vedremo mai in Italia?

Kia Seltos 2019, il SUV compatto nella vista 3/4 posteriore

Già nella sua incarnazione attuale Kia Seltos è un modello interessante. La linea è azzeccata e moderna e con i giusti motori potrebbe ingolosire il pubblico italiano.

Quello che finora ha frenato la sua introduzione nel Belpaese è stata la possibile sovrapposizione con altri modelli del marchio.

Le dimensioni sono vicine a quelle di Xceed e Niro, ma siamo sicuri che possa impensierirle? Risposte ufficiali in materia per ora non ne abbiamo, ma il dubbio viene.

Certo, il look della Seltos è differente. Seltos ha infatti un design muscoloso e rialzato da vero SUV, mentre Niro e Xceed hanno forme più da crossover.

Bene per l'identità, meno bene per l'orientamento del cliente, che potrebbe trovare nella più prestante Seltos un scelta più carismatica e seducente.

Una possibile soluzione

Naturalmente poi entrano in gioco considerazioni su motori e prezzi, con la paventata unità full-hybrid da 141 CV che farebbe la parte del leone: magari combinata con un impianto per l'alimentazione a GPL a farla diventare tri-fuel come la Niro.

E naturalmente la trazione integrale elettrica, che su un SUV come la Seltos non potrebbe mancare. Anzi, proprio l'opzione AWD potrebbe essere la chiave per proporre in Italia il SUV compatto Kia con motore ibrido, differenziandolo ulteriormente da Niro e Xceed.

Per ora sono solo congetture, ma l'ipotesi è seducente. Guarda qui sotto il video rivelatore e scrivi nei commenti le tue opinioni sull'ipotetico arrivo del SUV ibrido Kia 2026!

Quando uscirà la nuova Kia Seltos?

Il debutto ufficiale è previsto per gennaio 2026, inizialmente in Corea del Sud.

Quali motori avrà la Kia Seltos 2026?

Sono attesi motori a benzina e una nuova motorizzazione ibrida da 141 CV con trazione integrale elettrica opzionale.

Come cambia il design della nuova Seltos?

Il design sarà più squadrato e robusto, con una griglia anteriore ispirata al nuovo pickup Kia Tasman.

Cosa differenzia la nuova Seltos da Niro e Xceed?

La Seltos 2026 sarà più orientata verso un utilizzo fuoristradistico, grazie anche a un’eventuale trazione integrale elettrica.

Fonte: Korean Car Blog

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/05/2025